Mercatini alimentari all'aperto, c'è il via libera alla riapertura. I banchi di vendita potranno tornare al loro posto a partire da domani. Almeno in teoria. L'ok dalla Regione Campania è arrivato infatti nella tarda serata di venerdì quando gli uffici comunali erano già chiusi. Non tutte le amministrazioni dunque saranno pronte a partire lunedì e non tutte, in verità, condividono questo provvedimento. Si temono assembramenti incontrollati malgrado le misure rigide imposte dall'ordinanza di De Luca. E soprattutto si valutano gli spazi a disposizione in rapporto al numero di ambulanti. Caserta che oltre alla fiera bisettimanale di via Ruta ospita anche numerosi mercatini di frutta e verdura molto frequentati, come quello del rione Tescione e quello del quartiere Acquaviva - è tra le città che stanno ragionando sul da farsi.

«Lunedì mattina ci interfacceremo con gli uffici preposti spiega l'assessore comunale alle attività produttive, Emiliano Casale - e valuteremo i provvedimenti da adottare e le prescrizioni cui adempiere. E' chiaro che bisognerà fare delle verifiche per decidere se e quali mercatini riaprire e soprattutto quando riaprirli». Gli operatori del mercato, dal canto loro, sono fiduciosi. In provincia di Caserta se ne contano quasi duemila. «L'ordinanza regionale è un primo importante passo in avanti fa notare Sebastiano Bernardo dell'Anva Confesercenti che ci fa ben sperare per la successiva ripresa di tutte le altre attività mercatali. Le misure richieste dal presidente De Luca sono effettivamente molto rigide, molto più di quelle richieste per un supermercato, ma se è lo scotto da pagare per ricominciare, ci attrezzeremo». Distanza minima di 2,40 metri tra un banco di vendita e l'altro, ingressi contingentati, differenziazione dei percorsi di entrata e uscita dal mercato, presenza di un avventore per ogni quattro metri quadrati di superficie libera, pulizia e disinfezione dell'area nelle ore precedenti l'inizio delle attività. Sono solo alcune delle misure che dovranno far rispettare i Comuni attraverso la presenza degli agenti di polizia municipale.

Agli operatori toccherà inoltre dotarsi di un plexiglass da posizionare davanti all'espositore di alimenti, allestire un punto di distribuzione di guanti monouso e un dispenser per l'igienizzante mani, pulire e disinfettare gli stand in modo ricorrente, controllare assiduamente che nessuno tocchi la merce esposta senza guanti e scongiurare assembramenti davanti al proprio banco di vendita. Per tutti l'obbligo di indossare la mascherina e il divieto di fumare. «In un'area grande come quella di via Ruta a Caserta, che si estende per oltre 8 mila metri quadrati, - precisa Bernardo e che a pieno regime ospita 225 stand oltre a circa un centinaio di spuntisti, penso che potrebbe essere consentito l'accesso a circa 250 clienti per volta». «Quella degli alimentaristi spiega Vincenzo De Matteo, rappresentante della Fiva Confcommercio è stata di sicuro la categoria più tartassata, speriamo quindi che gli ambulanti possano ricominciare a lavorare al più presto in tutta la regione per tornare gradualmente alla normalità. E' evidente che per far fronte a tutte le misure introdotte dall'ordinanza sarà necessario sostenere un costo, ma si tratta di un sacrificio fondamentale per ripartire in piena sicurezza. Abbiamo tutto l'interesse a tutelare noi stessi e i nostri clienti quindi adotteremo tutte le precauzioni previste. Non dobbiamo per alcun motivo correre il rischio di essere costretti a chiudere di nuovo». L'auspicio della categoria è che, dopo l'ok agli alimentaristi per l'11 maggio, si possa ripartire da lunedì 18 maggio anche con tutte le altre attività di vendita all'aperto per riportare i mercati ai fasti del passato: «Medici e virologi hanno sempre sostenuto che i luoghi all'aperto sono molto più sicuri di quelli al chiuso conclude De Matteo - malgrado ciò la chiusura dei mercati è stata prolungata rispetto a quella di altre attività analoghe. Con questa ordinanza si prende finalmente atto di questo dato scientifico. Non ci tocca che ricominciare a lavorare».

