Sarà una Pasqua «blindata» dentro e fuori casa, quella che ci si appresta a vivere anche in provincia di Caserta dopo il recente intervento del Viminale che ha firmato una circolare «ad-hoc» per preparare check-point strategici e moltiplicare i controlli sulle arterie. Quello che si preparano a fare anche in tutta la provincia di Caserta, soprattutto domani e lunedì in Albis, dopo l'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.

Riunione che dall'8 marzo scorso avviene in video conferenza tra il prefetto, Raffaele Ruberto, il questore, Antonio Borrelli e tutti i vertici delle forze dell'ordine sul territorio oltre che del presidente della Provincia, Giorgio Magliocca e del sindaco del capoluogo, Carlo Marino, come tutte le altre riunioni quotidiane in collegamento con i vertici dell'Asl. Per i controlli su Caserta e provincia è il prefetto Raffaele Ruberto, a dare come autorità provinciale politica un input politico, al quale segue quello tecnico del questore Borrelli. Dunque, previsti centinaia di uomini delle forze dell'ordine sulle strade e un sensibile rinforzo di equipaggi.

«A Caserta città, già tutti i giorni, siamo ben coperti con i nostri uomini e quelli di altre forze di polizia spiega il questore mentre per Pasqua e lunedì in Albis intensificheremo tutti i servizi di controllo. In questo caso abbiamo sensibilizzato anche tutti comandi di polizia municipale del territorio, oltre la Polstrada. L'obiettivo è quello di incidere su quelle arterie della provincia che portano verso le nostre coste e su altre che portano verso le colline e i monti. Per questo sono stati disposti particolari servizi nell'area della Domiziana, in zona Caiazzo, svincoli autostradali e così via». L'emergenza Coronavirus continua, è un momento di forte rischio, visto che potrebbero esserci molti più spostamenti. Dai tentativi di fuga nelle seconde case al mare e in montagna alle gite fuoriporta a pranzi in giardino con amici e parenti.



Ma il questore di Caserta è ottimista: «Visto che i negozi saranno tutti chiusi spiega Borrelli - sarà davvero difficile poter giustificare un'uscita per svago. Un primo deterrente per la popolazione è già quello di sapere che sul territorio ci sono i controlli da parte delle auto della Polizia di Stato e di tutte le altre forze, come polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e vigili a controllare». Uniche attività aperte domani e lunedì, saranno le edicole, fino a ora di pranzo e farmacie. I controlli - è l'indicazione data dal Viminale ai prefetti «devono garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza».

Insomma, anche i residenti in provincia di Caserta devono sentirsi sotto assedio per evitare che troppi «furbetti» vanifichino i risultati ottenuti e pregiudichino il cammino verso la graduale riapertura del Paese. Non più posti di blocco a campione in entrata e uscita dalle città ma ad imbuto, con deviazioni e fermata obbligata nelle aree di servizio in autostrada o sulle consolari verso veri e propri check point dove le autocertificazioni verranno vagliate una per una. Passerà solo chi si sposta per lavoro (operatori sanitari, volontari, protezione civile) o chi è in situazione di urgenza. Forze di polizie saranno presenti anche ai confini della provincia di Caserta, ai confini con il basso Lazio (dove sono presenti diverse seconde abitazioni per le vacanze di molti casertani) e il beneventano, per garantire un «lockdown» a tutto campo.

Ma il lavoro delle forze dell'ordine sul territorio sui controlli per far rispettare il decreto del Governo è già in atto dallo scorso 8 marzo: sono centinaia le denunce scattate in provincia di Caserta nei confronti di persone che non hanno saputo giustificare il motivo dell'allontanamento dal loro domicilio. Sanzioni elevate da tutti gli organi di polizia che confluiscono in Prefettura per poi essere smistate al Ministero dell'Interno. Ma da domani le misure antiassembramenti nel «ponte», saranno operative con vari provvedimenti studiati dal Comitato prefettizio nei punti strategici della provincia di Caserta. Tutto ciò per scongiurare un eventuale colpo di coda del virus. L'ordine tassativo è: restare a casa.

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA