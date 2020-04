LEGGI ANCHE

Due nuovi casi positivi al coronavirus, ma sono ben 26 i guariti in più rispetto al giorno precedente e che superano di 8 unità gli attuali infetti: questa la notizia che emerge dal report dell'Asl di Caserta circa la situazione di ieri in tutta la provincia. «Evidentemente la Provvidenza divina ci sta dando una mano», ha commentato il direttore dell'Asl Ferdinando Russo in tono scherzoso, evidenziando anche che «l'organizzazione che abbiamo messo in campo sta rispondendo bene». Una organizzazione che dall'inizio dell'emergenza è stata messa in campo da più forze, tra cui Asl, azienda ospedaliera, Prefettura e Protezione civile, che quotidianamente si sono interfacciati per tenere sotto controllo la situazione del territorio.Ed è evidente dai numeri che così è: 406 casi positivi dall'inizio della pandemia, di cui il 10% deceduti, vale a dire 40. I guariti sono 187, otto in più rispetto ai pazienti attualmente contagiati, vale a dire 177. Poi sono 251 le persone in quarantena obbligatoria (29 in meno rispetto all'altro ieri), mentre sono 2.705 le persone in autoisolamento fiduciario.Ieri però è stato il primo giorno in cui la curva dei guariti ha tagliato quella degli infetti attualmente assistiti. Un respiro di sollievo per la popolazione che, però, «non deve tranquillizzarsi. Bisogna comunque stare attenti e ottemperare alla normativa», commenta il manager.Ora c'è grande attesa per la fase due, anche e soprattutto nel settore sanitario: «Attendiamo le linee guida della Regione a riguardo. È chiaro che la programmazione per una seconda fase potrà essere presa in considerazione a partire dalla settimana prossima, soltanto dopo che l'ente regionale illustrerà le proprie indicazioni», spiega il direttore generale dell'Asl casertana. È evidente che, comunque, nell'ambito della fase due è prevista la ripartenza degli ospedali e di tutti i presidi del territorio nelle loro attività ordinarie. Ecco perché fondamentale per il prossimo futuro sarà da un lato l'ultimazione della ristrutturazione del terzo piano dell'ospedale Covid di Maddaloni, ora in corso, che ospiterà 30 posti letto, e dall'altro lo start operativo del modulo di Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, che sarà terminato per oggi e per cui dovrà essere predisposto il personale dedicato.Restando in tema di personale sanitario, il sistema casertano (ma anche quello regionale) necessita senza alcun dubbio non solo di stabilizzare l'organico precario già in forza nelle strutture, ma anche eventualmente di fare nuove assunzioni per colmare le carenze di personale.«Colmare le carenze di personale nella sanità regionale è oggi ancora più urgente. Parlando di Terra di Lavoro - spiega Graziano - e di personale non potevamo non partire dal problema dei precari. Ho già parlato con il direttore generale, il quale mi ha assicurato che le procedure di stabilizzazione, quindi i concorsi, vanno avanti. Nei prossimi giorni farò un approfondimento per vedere se è possibile semplificare le procedure concorsuali. Abbiamo anche discusso - aggiunge Graziano - di come la sanità pubblica casertana si riorganizzerà dopo il Covid. La pandemia ha portato alla riconversione dell'ospedale di Maddaloni e assorbito risorse di personale anche sul territorio ma bisognerà tornare a parlare di come colmare le carenze di personale negli ospedali provinciali».Nonostante gli impegni legati al coronavirus e alla rete assistenziale, l'Asl non ha dimenticato gli altri pazienti, soprattutto quelli più fragili come i bambini autistici seguiti attraverso il modello Aba.In una prima delibera pubblicata il 17 aprile scorso si leggono i nomi dei centri che hanno superato la gara e quindi l'approvazione dei sette centri che possono coprire un totale di 3.800 ore di assistenza per i pazienti presi in carico dlal'Asl di Caserta. Altri quindici centri, invece, per vari motivi, sono stati esclusi. È della stessa giornata però un altro bando per l'ampliamento della short list dei centri convenzionati. Quelli che hanno superato il bando non coprono la totalità delle ore assistenziali garantite dall'Asl, vale a dire circa 7.000. Ragion per cui, la direzione ha deciso che, perdurando la carenza di risorse interne che garantiscano tale assistenza, viene re-indetto il bando per altri quindici giorni, a cui possono partecipare anche centri o associazioni precedentemente esclusi. Nelle more dell'espletamento di questo bando, i centri che fino ad ora hanno assistito i pazienti potranno continuare a seguirli fino alla organizzazione della nuova short list. Il bando per i centri dedicati alla terapia secondo modello Aba è importante per le famiglie di circa 450 bambini di tutto il territorio casertano, le quali negli ultimi due anni hanno vissuti momenti di tensione dovuti alla scadenza del vecchio bando e al rebus sulla continuità assistenziale.