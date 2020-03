Ha circa 80 anni la donna risultata positiva al tampone del coronavirus e che da ieri sera è stata ricoverata presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Con lei, sale a sei il numero di casi accertati di infezione da Covid 19 nel Casertano. La paziente è collegata alla coppia di Bellona risultata positiva nei giorni scorsi: si tratterebbe, infatti, della madre della moglie dell'uomo attualmente ricoverato al Cotugno. Ieri in serata altri residenti a Bellona hanno chiesto il test.

La donna 80enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe andata al Pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Capua Vetere domenica sera. Qui è stata sottoposta al tampone, il cui esito è arrivato soltanto nel primo pomeriggio di ieri. A seguire, la decisione di trasferirla in una struttura specializzata, ma il Cotugno, secondo quanto raccontano i medici che l'hanno seguita, non aveva posto disponibile e quindi è stata trasferita all'ospedale di Caserta. La donna, con scompenso cardiaco non dovuto al coronavirus, è monitorata e ricoverata in una stanza in isolamento del reparto di Malattie infettive del nosocomio provinciale.

SOSPETTI

Dall'ospedale di Santa Maria Capua Vetere fanno sapere che i locali dell'isolamento dove la paziente ha atteso l'esito del test sono stati sanificati immediatamente dopo il trasferimento della signora. Sempre qui, a quanto sembra, ci sarebbe anche un'altra donna ricoverata da ieri mattina come caso sospetto, anche lei proveniente dalle zone di Bellona e Vitulazio, che è stata sottoposta al test e di cui si attende risultato. Così come si attende il risultato anche per un altro paziente, nigeriano, su cui è stato effettuato il tampone. Dunque, salgono a sei i casi certi di coronavirus nel Casertano e tirando le somme della situazione generale sembra che il focolaio possa essere nella zona di Bellona. Probabilmente la causa di questo potrebbe essere il matrimonio celebrato poco tempo fa che ha visto come ospiti molte persone provenienti dalle zone rosse del Nord Italia. Fatto sta che ad oggi, tutti i pazienti che hanno contratto il virus Covid 19 stanno bene e sono monitorati, anche quelli che, senza sintomi, hanno ricevuto l'indicazione dell'isolamento domiciliare.

LE DIFFICOLTÀ

«Non esiste un Caso Campania nè un Caso Caserta - ha detto il direttore dell'azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro -. Si tratta sempre di persone che sono entrate in contatto con altre delle zone rosse. Dunque, manca ancora il focolaio autoctono, legato al territorio». Dalle corsie dell'ospedale, al contempo, operatori sanitari lamentano la mancanza dei tamponi in dotazione al servizio del 118 che dovrebbe eseguire il test a domicilio: da qui, l'arrivo di molti pazienti all'ospedale con la richiesta di effettuare tamponi, comportando non poche difficoltà al dipartimento dell'emergenza dove devono essere ospitati i casi sospetti, vale a dire i pazienti che devono aspettare l'esito dell'esame sul coronavirus.

LE TENDE

Intanto, l'Asl rende noto che tutte le tende previste davanti agli ospedali del Casertano sono state allestite. In attuazione della circolare ministeriale ad hoc, «la direzione generale dell'Asl di Caserta comunica che in prossimità di ciascun Pronto soccorso aziendale è stata allestita una tenda da parte della Protezione civile regionale - si legge nella nota diramata ieri -. La tenda ha funzione di pre triage. Tutti i pazienti che arriveranno con mezzi di soccorso propri al Ps saranno indirizzati presso la tenda dove saranno sottoposti al rilievo della temperatura frontale e a valutazione anamnestica secondo le indicazioni della circolare ministeriale evitando la possibilità di eventuale contagio dei locali di Pronto soccorso».

PREVENZIONE E PRECAUZIONI

Nel comunicato, poi, si legge che: «Il personale sanitario presente nella tenda è dotato degli opportuni dispositivi di protezione. Il paziente con rilievo febbrile e anamnesi clinico epidemiologica positiva viene indirizzato verso il percorso protetto senza contatti all'interno del Ps o locali ospedalieri appositamente individuati. Tutti gli altri pazienti vengono indirizzati presso il triage normale di Pronto soccorso. Si ribadisce che tutti gli individui che fanno ingresso nella regione Campania e provenienti dalle aree del Nord Italia oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, di comunicare tale circostanza alle unità operative prevenzione collettiva del distretto sanitario di propria appartenenza. A tale scopo il dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha comunicato, ai sindaci della provincia, numeri di telefono delle Unità operative prevenzione collettiva territoriali e i turni di pronta disponibilità notturna e festivi dei medici incaricati».

