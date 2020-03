Con quelli positivi di ieri, sono dieci i casi certi di pazienti affetti da infezione da coronavirus riscontrati in provincia di Caserta. Ieri, tra i sette nuovi test risultati positivi al Covid 19, sono emersi anche un anziano di Santa Maria Capua Vetere e una trentenne di Sant'Arpino, entrambi portati in ambulanza al Cotugno per il tampone. Negativo invece il 38enne di Mondragone, diversamente abile, deceduto all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, a causa di una polmonite bilaterale. Così come è risultato negativo un altro caso monitorato all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere dalla serata di mercoledì.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, scuole chiuse e lezioni sugli smartphone: «Non tutti hanno il pc»

Dunque sale a dieci la conta dei positivi al coronavirus nel Casertano. Un altro dei sette nuovi contagiati campani si fattomesaminare a Caserta ma risiede a Casoria. Dunque, il 70enne che ha richiesto al 118 di essere accompagnato al Cotugno per fare il test è tornato nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere dove ha ricevuto la telefonata sull'esito. Ora, visto che non sembrano presentarsi particolari sintomi critici (quindi, nessuna difficoltà respiratoria, né febbre alta né tosse), l'uomo resterà in isolamento nell'abitazione. Con lui vive la moglie che verrà sottoposta al test nel più breve tempo possibile. «L'unità operativa di Prevenzione collettiva sta verificando l'intera rete di contatti del paziente - assicura il direttore dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo -. Intanto, l'uomo verrà monitorato quotidianamente come previsto in questi casi».

Anche a Santa Maria Capua Vetere è stato istituito il Coc, Centro operativo comunale, e sono state sospese le attività del Teatro Garibaldi, comprese quelle nel Salone degli Specchi, fino al 3 aprile. Rinviate le iniziative relative all'8 marzo, Festa della donna, e gli eventi ludici e sportivi.

Nella giornata di ieri, poi, c'è stata qualche incertezza circa la presenza o meno di un secondo caso positivo per la provincia casertana. In realtà poi è emerso dalla ricostruzione della storia del paziente che questi è stato sottoposto al test per il Covid 19 presso l'aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ma è residente a Casoria, provincia di Napoli. Per la Trentenne di San'Arpino sono scattate analoghe misure di prevenzione.

LE MISURE

Intanto, si è svolta la prima riunione del Centro operativo comunale, Coc, attivato nelle scorse ore con proprio decreto dal sindaco Carlo Marino, così come previsto dal dipartimento della Protezione civile che definisce la catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare. Domani tutte le forze del Coc incontreranno le parti economiche per definire la chiusura e l'apertura dei locali commerciali. L'organismo comunale ha ritenuto di concentrare le attività di comunicazione istituzionale sul rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo. Per il Coc sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

LE CAUTELE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico). È stata decisa la chiusura delle aule della Biblioteca comunale di via Laviano, ove sarà comunque consentita la consultazione dei testi in archivio in appositi spazi. Pari cautele saranno raccomandate al concessionario del Teatro comunale Parravano che ha già confermato l'annullamento degli spettacoli previsti nel prossimo fine settimana. Viene anche ribadito che sono sospesi i servizi educativi, come quelli forniti in città da ludoteche, centri gioco o strutture simili dedicate alle attività ricreative per bambini. Inoltre, è fatta espressa raccomandazione da parte del Coc a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA