Altro caso positivo per la provincia di Caserta. Si tratta di una donna di Parete di circa cinquant'anni, che in questo momento è in isolamento domiciliare. A quanto pare, sembra sia entrata in contatto con persone provenienti dalle zone rosse e quindi ha richiesto telefonicamente l'intervento del servizio 118 i cui operatori hanno svolto su di lei il test. E poi, è risultata positiva al Coronavirus anche la moglie del medico di Santa Maria Capua Vetere. Sale, dunque, a 15 la conta dei pazienti affetti da Coronavirus nella provincia di Caserta. A questi, però, si deve aggiungere un caso positivo, il cui esito risale a ieri, come quello della donna di Parete.

Si tratta di un uomo di circa 80 anni, ricoverato all'ospedale di Marcianise da cinque giorni. L'uomo non è casertano ma viene da Mugnano e l'assistenza e il monitoraggio della sua infezione è di competenza dell'Asl Napoli 1 Nord. L'uomo è stato ricoverato qualche giorno fa nel reparto di Medicina, per una colecistite e una lieve febbre che perdurava da circa venti giorni. Dopo una radiografia al torace e una tac, i medici hanno diagnosticato una polmonite bilaterale. A questo punto hanno richiesto un tampone per Coronavirus e ieri è arrivato l'esito positivo. L'uomo è stato trasferito al Cotugno. Intanto, all'ospedale di Marcianise è scattata la procedura di sanificazione degli ambienti e la quarantena per il personale che è entrato in contatto con il paziente negli ultimi giorni.

I TURNI

Problema importante se si considera che sono quattro giorni di turni coperti dal personale senza alcuna protezione, visto che il paziente non era stato inquadrato come caso sospetto. Si presenta dunque lo stesso scenario che in questi ultimi due giorni si è presentato anche all'ospedale di Sessa Aurunca. Personale in quarantena significa una difficile copertura dei turni per un organico che già risente di una carenza di personale, medico e non, diffusa in tutta Italia, non solo nel casertano o in Campania.

CHI RESTA

Per gli operatori che restano «in trincea» questo significa più lavoro, più stress e anche più rischio, specialmente nelle situazioni in cui, non conoscendo il caso sospetto, si esercita senza le cautele necessarie. Proprio nella politica di valorizzare il lavoro del personale sanitario in particolare nei punti dell'emergenza, Cgil, Cisl, ul, Fials, Nursing Up hanno stretto un accordo con la direzione del nosocomio provinciale di Caserta di mettere a disposizione risorse economiche per un progetto incentivo agli operatori: si tratta di una fascia retributiva a tutto il personale che esercita nel dipartimento dell'emergenza. Un aiuto al personale sanitario e non sanitario in questa grave circostanza dell'emergenza Coronavirus arriva anche dalle associazioni, come il Rotary Caserta terra di Lavoro 1954.

LA DONAZIONE

«Nelle prossime ore sarà reso noto l'elenco degli specialisti e i relativi numero di telefono che saranno a disposizione dei cittadini per poter dare consigli utili e appropriati a chi ne avesse bisogno». Si legge in una nota dell'associazione. «Il Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954 sensibile allo stato di emergenza che c'è sul territorio per l'epidemia da Covid 19, ha deciso di organizzare un punto di ascolto e consulenza telefonica - spiega il presidente dell'associazione, Vincenzo Cappello - mettendo a disposizione i soci medici, specialisti nelle varie branchie, per dare consigli a chi ne avesse bisogno». Una decina di medici, rendono noto dal Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954, hanno già dato una prima disponibilità che sarà ufficializzata nelle prossime ore con l'elenco che sarà diramato anche tramite i canali social. «Un'azione - conclude Cappello - nell'ottica di collaborazione con le istituzioni locali e le autorità sanitarie».

A CASERTA

Intanto, gli addetti alle pulizie dell'aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta avevano indetto, un paio di settimane fa, lo sciopero che ora, con l'emergenza Coronavirus, è stato sospeso. «Siamo alle solite, da anni il personale subisce riduzioni salariali e poco sembra interessare il degrado che seguirà nella struttura ospedaliera - aveva scritto Giovanni Iulianiello della Uil Trasporti, a nome anche di FilcamsCgil e di FisascatCisl - dopo l'emergenza del Covid 19 le OO.SS. hanno sospeso lo sciopero di domani e restano in attesa di una convocazione». «Come tutte le altre organizzazioni sindacali, abbiamo anche noi revocato ogni procedura di agitazione - scrive il segretario provinciale del Sindacato di base lavoro privato Fulvio Beato, anche lui in nome degli addetti alle pulizie -. Non possiamo esimerci dal ribadire la nostra piattaforma di rivendicazione, tendente al ripristino dei livelli di impiego orario originari per tutti i lavoratori».

