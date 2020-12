Non sarà certamente il Natale di ogni anno. Anzi, quello di quest'anno sarà proprio un Natale completamente diverso e, purtroppo, non solo dal punto di vista degli affetti familiari e dei dispositivi di sicurezza da indossare. Il settore della ristorazione sta attraversando una profonda crisi. Se qualche commerciante del settore, principalmente titolari di pizzerie ma neppure tutte , è riuscito a tamponare la situazione con l'asporto e le consegne a domicilio, per la stragrande maggioranza dei ristoratori la chiusura dei locali imposta dalla pandemia ha causato perdite inimmaginabili. Perdite che adesso, in pieno periodo natalizio, rischiano di essere ancora più gravose. Anche per questo chi può ha deciso di intraprendere un servizio delivery pure di dolci natalizi e pranzi e cene tipici delle feste.

Vi è una crescente preoccupazione nel mondo della ristorazione anche in provincia di Caserta. La richiesta che arriva dalla categoria è di tornare al più presto nell'area gialla, eliminando la limitazione oraria. Ciò che più viene contestato, infatti, è senza dubbio la chiusura serale delle attività. «Che senso ha si domandano i ristoratori essere aperti solo a pranzo, in una fascia tradizionalmente molto gettonata dai lavoratori, se il 70 per cento di questi è ormai in smart working? Ben venga la fascia gialla, con il rispetto di tutti i protocolli sanitari previsti, ma a condizione che i locali possano essere aperti anche a cena, dove si concentra il maggior numero di richieste». Una richiesta che è stata colta anche dalla Confcommercio di Caserta che ha rivolto un vero e proprio appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutto il Governo: «Le oltre diecimila attività della provincia di Caserta fa notare Giuseppe Russo, presidente provinciale Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Confcommercio legate ai settori della ristorazione e del tempo libero sono ormai sfibrate dall'incertezza e demotivate dall'instabilità economica e finanziaria. Nel 2020 hanno lavorato appena sei mesi su dodici e per lungo tempo svolgendo soltanto attività di asporto e delivery. Impossibile continuare così. Con tutte le perdite accumulate nessuno riuscirà a rimanere in piedi».

A tutto ciò si aggiunge l'amarezza legata a provvedimenti considerati inadeguati: «Da ottobre conclude Russo siamo sottoposti a un vero e proprio stillicidio di misure nazionali, regionali e in alcuni casi locali spesso contradditorie e in più siamo costretti a fare i conti anche con ristori assolutamente insufficienti a compensare i rilevanti danni registrati. Occorre adottare immediatamente un piano ad hoc per la categoria, in grado di tenere in vita le attività. Altrimenti si moltiplicheranno le chiusure, aumenterà la disoccupazione e crescerà anche la dispersione delle professionalità».

Un invito a rispettare i tempi legati all'erogazione dei rimborsi arriva anche dal presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco: «Il Governo ha garantito contributi straordinari alla categoria entro la fine dell'anno per consentire di recuperare gli investimenti fatti ma temo non saranno sufficienti rispetto alla platea, piuttosto ampia, dei ristoratori che ne hanno fatto richiesta. Servirebbero molti più fondi così come sarebbe auspicabile una proroga a tutto il 2021 della decontribuzione fiscale e l'adozione di un pacchetto di misure mirate fondamentali per uscire dalla crisi».



