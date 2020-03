Cinque i casi ufficialmente riconosciuti nell'Agro Aversano al momento. Ai contagiati già noti di Casal di Principe, Cesa e Sant'Arpino, se ne è aggiunto un quarto relativo a una collega della 33enne di Sant'Arpino. Si tratta di un medico di Torre Annunziata che lavora nella stessa azienda farmaceutica nella zona Asi di Aversa Nord, nel Comune di Teverola. Una terza impiegata nella stessa azienda è in isolamento da ieri mattina presso la propria abitazione di Sant'Arpino, in attesa dell'esito del tampone effettuato nella mattinata di ieri. A darne conferma il sindaco del comune atellano Giuseppe dell'Aversana. L'Asl ieri ha parlato del caso di una 50enne di Parete, non ancora a conoscenza dell'autorità sanitaria locale, il sindaco Gino Pellegrino.

È un giallo invece la positività al Covid19 di un marinaio del Naval Support Activity di Napoli che sé risultato positivo al coronavirus. Le autorità militari statunitensi hanno confermato il caso, ma si sono limitate ad affermare che il marine è presso la propria abitazione secondo il protocollo statunitense e del paese ospitante. A Gricignano c'è tensione, ma il sindaco Vincenzo Santagata ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione né dalle autorità americane né da quelle sanitarie locali. È probabile che il militare abiti in qualche altro comune campano. Intanto, presso la tenda della protezione civile montata quale punto pre triage presso l'ospedale Moscati di Aversa tutto è tranquillo. Tutti transitano prima per la tenda e gli accessi al pronto soccorso sono drasticamente calati.

IL VESCOVO

Da parte sua, nella serata di ieri, il vescovo della diocesi di Aversa Angelo Spinillo, nella serata di ieri è intervenuto avvertendo che «fino al 4 aprile, nella nostra Diocesi di Aversa sono sospese tutte le processioni, anche quelle tradizionalmente più rilevanti, e rinviate a data da destinarsi; ugualmente sono sospese le benedizioni delle famiglie, ordinariamente promosse in questo periodo; dove sono previste celebrazioni di Cresime, e non sia al momento possibile un rinvio, si prenda contatto con il Vescovo che, allo scopo di limitare il numero dei partecipanti alle celebrazioni, è disponibile a distribuirle in più turni». In precedenza Spinillo aveva dichiarato «sospesa ogni attività di catechesi a bambini o a giovani o che raduni persone senza poter garantire una distanza minima come indicato dalle Autorità di Governo; la necessità di togliere l'acqua dalle acquasantiere e di evitare lo scambio del «segno di pace» durante la liturgia; l'impegno a distribuire la comunione sul palmo della mano dei fedeli».

LA MOVIDA

Polemiche ad Aversa, infine, per quanto accaduto nella movida normanna nella serata di venerdì. A dispetto di quanto deciso dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, nei locali della movida si è registrata la solita calca delle serate di fine settimana, senza tener conto della prescrizione della distanza di un metro tra un avventore e l'altro. La vicenda è stato anche oggetto di un intervento del sindaco della città normanna Alfonso Golia che ha ricordato che saranno chiusi quegli esercizi commerciali che non si adegueranno alle previsioni sia del decreto del governo nazionale che del governatore De Luca.

