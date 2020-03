La microcriminalità ai tempi del coronavirus si riorganizza. Dalla scorsa settimana, le forze dell'ordine hanno notato un incremento dei reati sull'intero territorio. Nel particolare, sono aumentati, secondo le statistiche, i furti nei negozi chiusi in questi giorni di serrata. Un caso particolare, si è verificato domenica sera, intorno alle 22 a Maddaloni. Tre malviventi, a volto coperto da passamontagna, entrando dalla porta laterale dove c'è un grosso gazebo, muniti di torce, hanno completamente svaligiato il lato tabacchi della nota pasticceria Lombardi di via Forche Caudine. Un danno ingente, che si aggira intorno ai 15mila euro di sigarette, più la distruzione totale del sistema informatico del gioco del lotto e del pagamento delle bollette. Nella prima domenica, aperti solo dalle 6 alle 18 come obbliga il decreto legislativo, con la serranda della pasticceria e bar abbassata, i ladri sicuramente professionisti da quello che è emerso dalle diverse telecamere a circuito chiuso installate sia all'interno che all'esterno della struttura, che al piano superiore dove è ospitata la rinomata scuola di cucina «Dolce e Salato», avrebbero anche posizionato un'utilitaria, rubata in un'autorimessa non poco distante, e posizionata al centro di una stradina laterale, per impedire il passaggio di altri mezzi e allo stesso tempo, qualora fossero stati scoperti, di essere raggiunti dalle forze dell'ordine. Il furto è durato poco più di sessanta secondi.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Caserta, altri 6 positivi medici come in campi di battaglia

I malviventi avevano un piano ben studiato a tavolino: scappare per le stradine di campagna, che collegano via Forche Caudine con via Ficucella (zona Interporto) e Acerra. Sul posto sono prontamente intervenuti, allertati telefonicamente dai proprietari dopo l'arrivo di una pattuglia della vigilanza «Rangers», i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Maddaloni e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, che hanno poi seguito il caso allertando anche la sezione della Scientifica, che ha prelavato le impronte digitali sia su una mazza ferro lasciata abbandonata nel piazzale-parcheggio della struttura che sulla serranda. Tanta l'amarezza da parte di Cira e Angela Lombardi, che insieme ai mariti, Aniello Di Caprio, rinomato patry chef e gestore della scuola di cucina e pasticceria «Dolce e Salato» e Michele Tedesco, dal 2008 gestiscono l'attività in via Forche Caudina mentre prima avevano il laboratorio e la vendita in via Starza, a pochi metri di distanza dal liceo Scientifico «Nino Cortese». In undici anni ben dodici sono stati i furti e tre le rapine a mano armata subiti, e che hanno fatto registrare danni di grossa entità.

«Siamo stanchi e feriti dice Di Caprio che, nella giornata di ieri insieme ai familiari, ha iniziato a effettuare un inventario delle cose mancanti ma tutto questo non ci ferma. La prima cosa da fare nei prossimi giorni sarà quella di rivedere il sistema di videosorveglianza, che non è riuscito ben ad inquadrare i ladri, anche perché era totalmente buio. Ma, in questo momento così particolare, - conclude - andiamo avanti e ci auspichiamo di ritornare tutti più forti di prima. Ora, non possiamo permetterci di essere tristi difronte a quanto sta accadendo in Italia e in tutto il mondo, e non ci interessa nemmeno cosa ci è stato portato via in quanto siamo abituati a queste cose. D'altronde, di furti in negozi ci hanno detto che se ne stanno registrando tanti, almeno nel nostro territorio. Ritorneremo a lavorare sodo, proprio perché tutto questo periodo sia un lontano ricordo».

Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA