Tampone a tutti i medici di Medicina generale e ai pediatri di libera scelta entro lunedì; da mercoledì fino a venerdì, seguiranno le analisi per i bambini autistici e tutti gli operatori dei centri per la terapia Aba. Questi gli step del Piano di sorveglianza attuato dall'Azienda sanitaria locale di Caserta guidata da Ferdinando Russo, secondo le indicazioni regionali. Fino ad ora l'Asl ha completato l'esecuzione dei tamponi per il personale degli ospedali di Maddaloni, San Felice a Cancello, Marcianise, Aversa e Piedimonte Matese. Entro lunedì 11, poi, verranno completati gli screening dell'organico degli ospedali di Sessa Aurunca e di Santa Maria Capua Vetere. Quindi, in sintesi, entro lunedì, tutto il personale ospedaliero e del territorio verrà esaminato con il tampone nasofaringeo. Tutti i tamponi eseguiti verranno processati dai laboratori di Marcianise e di Aversa, così come è stato fatto fino ad oggi. La settimana prossima, poi, nei tre giorni tra mercoledì e venerdì, verrà eseguito il tampone su tutti i piccoli pazienti affetti da autismo che sono in cura presso i centri convenzionati Asl e vengono seguiti attraverso il modello Aba. Con loro, anche gli operatori degli stessi centri. «Soltanto dopo questa fase sarà possibile far ripartire, nel massimo della sicurezza possibile, la terapia a tutti i bimbi», tiene a precisare il direttore dell'Asl Russo. Inoltre, a breve, verranno distribuite le mascherine per i più piccoli.

Intanto, ci sono quattro contagi in più e il totale delle persone infette da coronavirus dall'inizio dell'emergenza sale a 429 persone. Sono 293 le guarigioni certe e i positivi attuali, ovvero quelli che sono in terapia presso i presidi ospedalieri dedicati o presso le loro abitazioni, sono 94, mentre resta 42 il numero dei decessi. Aumento vertiginoso invece delle persone in quarantena che da 459 del 6 maggio, ieri risultavano essere 786 sul report ufficiale dell'Asl, probabilmente come misura conseguente ai rientri di questi ultimi giorni dalle altre regioni. Il totale dei tamponi eseguiti dall'azienda sanitaria è di 12.119.

IL VIA

Intanto, riprendono le attività di elezione presso l'ospedale casertano. Da lunedì la ripartenza della specialistica ambulatoriale e dei ricoveri programmati con o senza pre-ospedalizzazione, così come previsto dalla delibera firmata dal commissario straordinario Carmine Mariano e come è stato preannunciato nei giorni scorsi. «Si provvederà - si legge in una nota diramata ieri - a misurare la temperatura corporea degli utenti tramite lettori a distanza e termo-scanner frontali. Gli ambienti di accesso dell'utenza saranno sanificati almeno due volte al giorno. L'igiene delle superfici a diretto contatto con l'utenza andrà invece ripetuta dopo l'uscita di ciascun paziente a cura del personale di supporto dell'ambulatorio».

IL PRE TRIAGE

Gli utenti «saranno contattati da operatori che telefonicamente somministreranno al paziente un questionario breve di pre triage, volto a indagare la presenza di sintomi respiratori, di contatti con pazienti positivi o sospetti per Covid 19 oppure altre affezioni respiratorie, l'eventuale effettuazione recente e il relativo esito di un tampone naso faringeo o di un test sierologico».

IL CONCORSO

Mentre si assiste alla preparazione del riavvio delle attività ordinarie sanitarie, si sollevano polemiche su un concorso destinato alla selezione di 51 dirigenti veterinari bandito il 29 settembre del 2017 dall'Asl di Caserta. A quanto sembra dai racconti dei diversi ricorrenti, molti difetti ci sono stati nella procedura della prova scritta della selezione stessa, oltre al fatto che in tanti tra coloro che sono stati indicati come vincitori non possiedono di fatto la specializzazione ricercata nel concorso bandito. A dare voce ai tanti specialisti che hanno atteso questo concorso in provincia da anni, è stato il senatore della Lega e componente della commissione Cultura al Senato Claudio Barbaro, che in merito alla questione ha anche scritto ai ministri Dadone e Speranza. «Ho scritto perché intervengano davanti alle numerose e probabili irregolarità del concorso - dichiara Barbano -. Davanti alle gravi ipotesi paventate (corruzione e favoritismi politici) e a evidenti problematiche riportate alla luce dall'accesso ai documenti concorsuali, ho chiesto ai ministri di intervenire. Da tener conto che al momento i vincitori del concorso lavorano per l'Asl con la qualifica di ufficiali di polizia veterinaria ed emettono atti pubblici».

