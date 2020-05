Terminato ieri lo screening sui bambini autistici e sugli operatori dei centri dedicati alla loro terapia attraverso il modello Aba. La prossima fascia che verrà analizzata, spiega il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo, «sarà quella relativa ai centri di riabilitazione. Poi, verranno completati gli esami dei medici di Medicina generale. Ripasseremo in rassegna, quindi, le Rsa e tutte quelle strutture intermedie del nostro territorio, come i penitenziari».

I CASI

Intanto, il report ufficiale dell'Asl casertana di ieri registra un contagiato in più, portando il numero totale delle persone infette dall'inizio dell'emergenza coronavirus a 435. Purtroppo è stato registrato anche un decesso in più: ora il numero totale è di 43. Al netto di ciò, i positivi attuali, cioè coloro che in questo momento sono sottoposti a terapia, è sceso ancora di più. Si tratta di 66 persone, per la grande maggioranza in quarantena presso il proprio domicilio. In aumento anche le guarigioni: sono 326 secondo il report di ieri, ben sei in più rispetto alla giornata precedente. Le persone in quarantena obbligatoria, per contatti diretti con casi positivi al Covid 19, sono 121. Quelli in auto isolamento fiduciario, invece, sono 3.759, di cui 954 sono coloro che provengono da altre regioni. Il totale dei tamponi processati da cui emerge la situazione attuale è di 16.152 dall'inizio dell'epidemia.

Ferma restando la situazione dei contagi e delle guarigioni, oltre che dei decessi, la Regione Campania alcune settimane fa ha stilato un protocollo operativo per l'attuazione del Piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid 19. Tale piano è stato attuato dall'Asl casertana già da due settimane, monitorando prima tutti gli operatori ospedalieri e distrettuali operativi sul fronte coronavirus, e non solo. Poi, esaminando tutti i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta la settimana scorsa, completando tale screening proprio lo scorso lunedì. Ora il passo successivo sono i centri di riabilitazione, particolarmente importanti per tutti i disabili, e il riavvio di ogni tipo di terapia dedicata a questi pazienti. In seguito, a detta del direttore dell'Asl Russo, «verrà terminato lo screening sui medici di Medicina generale per passare poi alle strutture intermedie, come i penitenziari del territorio».

L'ATTIVITÀ NEI COMUNI

A questo punto, volendo ragionare su quali saranno gli step successivi, l'azione 2 del piano prevede l'attività sanitaria sui comuni. Per far questo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno dovrà prendere accordi con il direttore del distretto, oltre che con la direzione generale. In seguito, verrà contattata l'amministrazione comunale per la programmazione dei campionamenti sulla base delle priorità date dalle categorie professionali. Individuati i casi e le categorie di popolazione da monitorare in modo prioritario, si programma l'esecuzione dei tamponi con i distretti sanitari, secondo le modalità indicate dal piano. L'Istituto zooprofilattico esegue attraverso i suoi operatori, assieme ad altri dell'Asl, i tamponi programmati. Il numero giornaliero verrà stabilito in base alla disponibilità analitica e di laboratori. Sarà cura dell'istituto poi verificare tale disponibilità. A questo punto, viene svolto l'inserimento dei dati anagrafici con gli esiti dei tamponi. La comunicazione al paziente analizzato avverrà poi attraverso il medico di base.

LE CATEGORIE

Verrà istituita un'unità operativa per attuare tale azione. Questa dovrà definire una programmazione dei campionamenti della cittadinanza, sulla base di un ordine di priorità dato da determinate categorie. Queste categorie sono: personale di pubblica utilità a sostegno dell'emergenza, inteso come operative del Servizio nazionale; associazioni di volontariato a sostegno dell'emergenza; operatori ecologici e del trasporto pubblico; operatori per la vendita e distribuzione di beni di prima necessità, quali farmacie e parafarmacie, negozi di alimentari e casalinghi (sulla base delle attività commerciali autorizzate all'apertura); in seguito, altre aziende. Dopo l'azione 2, si eseguirà l'azione 3, cioè il monitoraggio per le attività produttive, al fine di favorire condizioni di sicurezza sanitaria per la graduale ripresa delle attività economiche e commerciali.

