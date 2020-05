Tariffe dimezzate per l'occupazione di suolo pubblico per tutte le categorie per il 2020, concessione di nuovi spazi all'aperto, snellimento delle pratiche burocratiche. Il Comune di Caserta si prepara a mettere in campo le misure a sostegno delle attività commerciali e artigianali. E lo fa accogliendo alcune delle proposte ricevute dalle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti in primis, ma anche rispondendo alle istanze che arrivano dai cittadini che vivono e operano nel centro storico.

L'INCONTRO IN COMUNE

Una delegazione, composta da sei commercianti, ha incontrato ieri mattina a Palazzo Castropignano il vice sindaco Franco De Michele e l'assessore alle Attività produttive Emiliano Casale. «È stata l'occasione ha spiegato Casale per metterli a conoscenza del percorso avviato dall'amministrazione comunale che nei prossimi giorni sarà sancito da una delibera di giunta». Il primo tassello riguarda l'occupazione di suolo pubblico: «Artigiani e commercianti precisa l'assessore - pagheranno il cinquanta per cento dello spazio occupato. E se vorranno, potranno ampliare, raddoppiandola, l'area a disposizione estendendosi fino a trenta, quaranta metri dalla facciata e anche traslare l'occupazione impegnando le aree laterali. Dove possibile, naturalmente, e sempre nel rispetto delle misure di sicurezza dettate della legge. Ciò sarà consentito non soltanto a bar, locali e ristoranti ma anche ai parrucchieri, ai barbieri, ai centri estetici. Per evitare attese e assembramenti». Stesso discorso per i mercati rionali e per la fiera bisettimanale di via Ruta. Per ottenere più spazio sarà sufficiente compilare un modulo che consentirà il rilascio dell'autorizzazione.

I TEMPI

Niente lungaggini burocratiche, né spese aggiuntive. «Sarà il Comune infatti ad accollarsi per intero il costo di questa operazione conclude Casale - malgrado il doppio dissesto. Stando alle prime stime e considerando che l'ente non esigerà il canone per i mesi di effettiva chiusura, si registrerà un mancato incasso per il Comune di circa 250mila euro al quale bisognerà far fronte con i fondi di bilancio in attesa di eventuali contributi da parte del Governo che al momento, ci tengo a precisare, non sono ancora stati previsti».

LEGGI ANCHE Coronavirus, Caserta sotto la soglia dei 100 i contagiati e altri 3 guariti

IL CASO IMU

Diverso il caso di Imu e Tari, per le quali le associazioni di categoria avevano richiesto l'esenzione totale per tutto il 2020. Almeno per la quota in capo all'ente. Il Comune sembra essere in attesa di un decreto interministeriale per verificare gli spazi di manovra ma il sindaco Carlo Marino, nel corso di una diretta organizzata martedì sera dalla Confesercenti, ha fatto sapere al riguardo di aver intenzione di esonerare i commercianti e gli artigiani dal pagamento della tassa rifiuti per i mesi in cui le attività sono state ferme e non hanno prodotto. Difficile fare di più in virtù del fatto che si tratta di un tributo che copre interamente i costi del servizio. Il mancato introito della tassa rifiuti rischierebbe dunque di generare un default. Resta confermata la possibilità di una rateizzazione per tutti. Buone nuove anche per parrucchieri, barbieri ed estetiste: «In sede Anci spiega Marino è stato predisposto un protocollo da presentare al Governo e alla Regione Campania per chiedere di anticipare al 18 maggio la ripresa di queste attività».

IL PROTOCOLLO

Tra le istanze presentate da Confcommercio infine l'adozione di un protocollo igienico-sanitario per la riapertura degli esercizi commerciali che, in linea con i regolamenti e le disposizioni nazionali, sia idoneo a garantire il contenimento del rischio Covid-19 ma che al tempo stesso sia facilmente applicabile e non penalizzante per le attività commerciali. È appena nata in provincia di Caserta intanto l'associazione Aiem Location Caserta Unite, che raggruppa le ville, le dimore storiche e i locali per cerimonie ed eventi. Una trentina fino a ora gli associati. Un'alleanza contro la crisi. Il settore risulta infatti essere quello tra i più colpiti in questo periodo di emergenza secondo uno studio condotto da Confcommercio. L'associazione Aiem siederà anche al tavolo della task force istituita dalla Regione Campania per affrontare la ripresa dopo il lungo lockdown.

© RIPRODUZIONE RISERVATA