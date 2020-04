LEGGI ANCHE

Hanno destato scalpore le immagini del sindaco di Parete in piazza con un medico a eseguire, quasi personalmente, i test rapidi sui suoi concittadini.. Lo dicono i dati: in rapporto all'incidenza demografica, Terra di lavoro presenta un numero di contagi tra i più bassi d'Italia. Con quelli di ieri, sette dopo due giorni a contagio zero, sono 397 i positivi su 6235 tamponi analizzati. L'emergenza si è fatta «normalità» e si è armata una macchina anti-virus ormai a rodaggio in Campania come a Caserta. Descrivere solo attraverso i numeri il lavoro di medici e infermieri, quello dell'Asl di Caserta, diretta da Ferdinando Russo, potrebbe risultare riduttivo, ma le cifre rimandano una fotografia vivida dello sforzo che si sta attuando per soffocare il virus. La megastruttura anti-virus gestisce 341 casi di quarantena fiduciaria (sotto osservazione perché entrati in contatto con positivi) e 2587 in isolamento (rientri da altre regioni). Parla, coordinatore dei tre team covid di Caserta. «Ogni giorno, in silenzio, rischiando, e sacrificandosi, i medici e gli infermieri operano al servizio della popolazione: è giusto che si conoscano i dettagli del lavoro in atto, chi dice falsamente il contrario fa un torto al personale sanitario. E confonde i cittadini». «È un peccato che un giovane sindaco pubblicizzi la sua persona con affermazioni lesive che feriscono le centinaia di professionisti in prima linea».La tutela dei pazienti passa attraverso la salvaguardia del personale sanitario. Sembra scontato, ma non lo è se solo si pensa ai medici e infermieri contagiari, soprattutto al Nord. «In provincia di Caserta operano 660 medici di base e nessuno di loro è stato finora contagiato». Ovviamente, non è la sorte a regalare l'immunità. «Li abbiamo esonerati da compiti legati all'epidemia, mettendo in piedi tre team covid, a Caserta, Piedimonte Matese e Grazzanise, in cui operano in 80, tra medici specialisti e infermieri», spiega Iodice. «I team monitorano sia i positivi a domicilio che i sospetti sotto osservazione». «L'Asl attualmente segue 220 casi di questo tipo. Vengono seguiti attraverso il triage telefonico due volte al giorno, anche con videochiamata, le indagini ematochimiche e le terapie sperimentali con idrossoclorifona, antiretrovirali, idrossiclorochina eparina a basso peso molecolare, vitamina D e, se necessario, antibiotico».Dopo la fase di rodaggio, anche lo screening dei tamponi sembra entrato a pieno regime. «Il risultato di un tampone è disponibile entro le 48 ore. Siamo autonomi poiché i test faringei vengono esaminati sul territorio: l'azienda ospedaliera di Caserta e i laboratori di biologia molecolare di Marcianise e Aversa. In media - continua Iodice - processiamo 300 tamponi al giorno. E abbiamo 10 squadre per i tamponi a domicilio». La regia è ovviamente unica. «Gli abilitati di unita preventiva, i team covid, il 118 e medici di base sono collegati alla piattaforma con scheda clinica del paziente e un link per la richiesta dei tamponi».«Non smarriamo tamponi - replica Iodice - e per quel test, eseguito il 30 marzo, abbiamo avuto esito negativo il giorno seguente».Zero contagi anche nelle Rsa di Terra di lavoro. Stanno funzionando le misure preventive e anche le Procure stanno facendo la loro parte. I Nas del Gruppo Napoli, diretti dal tenente colonnello, hanno già controllato un quarto delle 60 strutture che ospitano circa 1800 anziani. Al momento non si riscontrano casi di inottemperanza ai decreti di contenimento. Naturalmente, le verifiche nei prossimi giorni riguarderanno anche tutte le altre strutture.