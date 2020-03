LEGGI ANCHE

Un dolce fatto con fragole e limone che replica la forma del, ilcomparso nella regione cinese dilo scorso dicembre. Un microrganismo che al microscopio appare in forma di sfera contornata da tanti spuntoni, come tutti quelli appartenenti alla famiglia dei coronavirus , denominati in questo modo proprio per la loro struttura. Ed è a questa immagine che si è ispiratoper realizzare il dolce che prende il nome da quello che ormai è diventato l’incubo di gran parte della popolazione mondiale.«Il 29 febbraio ero in partenza perper una gara gastronomica dedicata ai dolci, ma fu annullato tutto proprio per l’emergenza sanitaria – racconta il pasticcere di, provincia di Caserta –. Io e il mio staff attendavamo con ansia quell’appuntamento, poiché in quell’occasione avremmo presentato diverse cose nuove e per questo la notizia dell’annullamento ci aveva abbattuto. Così, per sdrammatizzare il momento, ci siamo inventati questo dolce coronavirus». Ma la creazione di Conte è attinente al virus non solo per la forma: «Abbiamo utilizzato tutti prodotti naturali, come il limone, che è un disinfettante naturale, e le fragole, che rappresentano le cellule, ma anche il sangue e quindi».La pasticceria Conte rappresentae proprio di recente ha ricevuto un importante riconoscimento: «A dicembre siamo stati premiati per il nostro. Una cosa molto complicata da realizzare, perché, dovendo far lievitare il panettone con il babà già pronto all’interno, bisogna far attenzione affinché questi non rilasci acqua o alcol ed evitare la formazione di muffa o l’essiccazione. E in quell’occasione è andato tutto bene».