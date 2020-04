LEGGI ANCHE

Uno sportello telematico per il contatto con gli utenti e la realizzazione di segnaletica specifica per il rispetto delle regole per il distanziamento sociale. La città di Mondragone si prepara alla cosiddetta fase due dell'emergenza da Covid-19 e prepara delle misure per cercare di agevolare la convivenza con la pandemia., anche sulla scorta dell'esperienza e dei problemi riscontrati nelle settimane del lockdown più stringente. Il primo provvedimento è l'attivazione di uno specifico sportello di polizia locale on-line. I canali di accesso e assistenza offerti ai cittadini sfruttando la rete internet e le nuove tecnologie digitali soni due: la creazione di una specifica sezione per il comando dei vigili urbani sul sito del Comune, denominata polizia locale on-line, e l'apertura di uno sportello telematico. Nella sezione del sito web del Comune (https://www.comune.mondragone.ce.it/) i cittadini troveranno un modulo d'istanza, semplice e intuitivo, facile da compilare per le varie richieste. Il modulo potrà essere immediatamente inviato all'ufficio competente, senza doversi recarsi fisicamente presso lo stesso per la consegna.. Il canale web sarà attivo tutti i giorni della settimana, incluso i festivi. La lavorazione delle istanze avverrà durante l'orario lavorativo normale degli uffici. Saranno poi completamente riviste le modalità di accesso al comando di piazza Umberto e le modalità d'interazione on-site con gli operatori del corpo grazie all'attivazione di uno sportello completamente telematico. Gli utenti dovranno attendere il loro turno all'esterno dei locali; gli accessi saranno scanditi in base al numero di arrivo, con l'installazione di un apposito eliminacode esterno. Entrerà una persona alla volta, secondo la progressione numerica, ed il contatto con gli agenti avverrà virtualmente, tramite webcam e monitor installati in una stanza destinata al pubblico, mentre il vigile sarà in una stanza diversa. Eventuali moduli e ricevute saranno consegnati mediante l'utilizzo di stampanti. Lo sportello sarà operativo dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 16 alle 19. L'altra novità costituirà un'ulteriore rivoluzione nelle abitudini e negli stili di vita delle persone ed è l'installazione di apposita segnaletica orizzontale con lo scopo di indicare e disciplinare i percorsi di accesso ai principali uffici pubblici e regolamentare le file delle persone.di un metro stampato a caratteri cubitali bianchi, saranno installate a ridosso degli accessi degli edifici comunali, degli uffici postali, delle banche, uffici pubblici. Agevoleranno il rispetto del distanziamento sociale fino a quando non sarà passata la pandemia. Le prime hanno fatto la loro comparsa l'altro giorno dinanzi all'ufficio postale di via Razzino. «L'obiettivo - spiega il comandante Bonuglia - è facilitare la vita dei cittadini durante l'emergenza ed evitare il formarsi di pericolosi assembramenti».