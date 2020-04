LEGGI ANCHE

Buoni spesa per gli indigenti, uscita dei nuclei familiari disciplinata in ordine alfabetico e telecamere per controllare gli ingressi in città. Sono alcune delle misure messe in campo dal Comune die che hanno contribuito a farne l'unico comune della provincia disopra i 5mila abitanti con z ero contagi : «Insieme alla responsabilità dei cittadini e a un pò di fortuna», racconta il sindaco Giorgio Magliocca, che ricopre anche la carica di presidente della Provincia di Caserta. Proprio il territorio casertano, ricorda Magliocca, «è uno di quelli in cui i numeri si mantengono maggiormente bassi, questo dimostra che tutta la comunità casertana ha avuto un alto senso di responsabilità nel momento in cui sono state emanate le varie disposizioni».A quelle del Governo e dellanel comune di Pignataro Maggiore si sono aggiunte ulteriori misure per disciplinare il comportamenti dei cittadini durante l'emergenza coronavirus, prima fra tutte «: tre gruppi, ognuno dei quali può uscire massimo due volte a settimane e, negli altri giorni, può usufruirecon la spesa consegnata a casa. Chi porta la spesa deve indossare rigorosamente guanti, mascherine e casco protettivo di.Una misura decisiva, sottolinea Magliocca, «per evitare di far circolare tutte le persone che hanno necessità di andare a fare la spesa». Inoltre «abbiamo attivato una forma di 'spesa sospesà: davanti a ogni negozio c'è un carrello nel quale chiunque può lasciare un genere alimentare acquistato in più; di sera la Protezione civile fa il giro dei negozi, prende la merce e la distribuisce alle persone in difficoltà, come anziani o extracomunitari».