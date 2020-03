Coronavirus, aumentano i casi di contagio nel Casertano. Ai 18 casi accertati a questa mattina - tra cui rientrano quelli relativi al 46enne di Mondragone e all'80enne di San Prisco deceduti - se ne sono aggiunti due a Santa Maria Capua Vetere, città che con il piccolo centro di Bellona, fa registrare il maggior numero di casi, pari a cinque. Il contagio coinvolge due nuclei familiari, in particolare quello di un medico settantenne, primo positivo al Coronavirus, e della moglie, e di un altro anziano di 70 anni, cui proprio oggi si sono aggiunti la moglie e il figlio; quest'ultimo è asintomatico mentre la donna è stata condotta all'ospedale Cotugno. Tra i casi dei due settantenni, primi contagiati a Santa Maria Capua Vetere, non è ancora stato stabilito un legame; i due vivono nella stessa strada ma sembra che non si conoscessero. È stato invece accertato il legame tra il medico 70enne e la donna di 80 anni di San Prisco morta ieri mattina all'ospedale di Caserta; il medico lavora infatti presso la clinica di riabilitazione di Castel Morrone dove era ricoverata la donna deceduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA