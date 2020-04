La disperazione di un giovane, costretto a occupare abusivamente una struttura pubblica nel pieno della notte. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì, quando un uomo di soli 23 anni ha forzato il cancello d'ingresso e si è introdotto all'interno di un locale adibito ad archivio e deposito. Probabilmente incoraggiato dal fatto che in queste settimane caratterizzate dall'emergenza sanitaria le scuole e gli uffici pubblici sono rimasti vuoti e incustoditi, il 23enne in difficili condizioni economiche e personali ha preso di mira proprio quelle stanze attigue e in uso all'Istituto alberghiero di viale dei Platani a Teano. Per trovare una sistemazione ha gettato all'esterno fascicoli, libri e attrezzature. Il 23enne aveva poi cominciato a pulire con una scopa, tentando di rendere più confortevole il giaciglio abusivo. Durante i controlli, i vigili hanno notato qualcosa di anomalo. Una volta introdottisi nell'archivio, lo scenario che si sono trovati davanti è stato scioccante: quintali di faldoni erano accatastati nel retro della struttura, mentre scaffali e sostegni di ferro erano stati gettati per farsi spazio. La porta d'ingresso era stata quasi completamente distrutta, prima con forti colpi che hanno devastato la facciata in legno e poi forzando la serratura. L'occupazione è durata soltanto qualche ora, perché lo sgombero dei caschi bianchi è stato avviato martedì mattina. Gli agenti della municipale hanno poi denunciato il ragazzo di Teano, in una complessa situazione personale.



«Sono persone da prendere in carico e riabilitare, altrimenti li consegniamo alla criminalità - ha riferito il sindaco Dino D'Andrea nel commentare l'episodio -. Borgo Sant'Antonio Abate sta diventando la fucina della criminalità e avverto un grande pericolo per la sicurezza delle persone». Per quanto riguarda il caso del 23enne, il comune si farà carico di trovare al ragazzo una residenza a proprie spese. «Attiverò i Servizi sociali per trovargli una sistemazione, questa ad oggi è la priorità», ha continuato il primo cittadino. Ma il giovane non potrà sfuggire alla denuncia della Polizia municipale, che già oggi verrà depositata alla Procura della Repubblica.



Intanto l'episodio ha aperto uno squarcio in quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria emergenza sociale nel futuro imminente. La chiusura forzata di scuole e altre strutture comunali - spesso incustodite - potrebbe far sì che questi locali siano sempre di più individuati da cittadini in difficili condizioni economiche come luoghi da occupare, senza valide alternative. Per questo motivo a Teano è già attivo da tempo un costante monitoraggio sul territorio urbano nei punti strategici della città, grazie al controllo dei carabinieri della locale stazione e degli agenti della polizia municipale, anche nell'ambito del rispetto delle misure di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus. Il reale rischio è però ora quello di passare dall'emergenza sanitaria e all'emergenza sociale: dai furti nei negozi alle occupazioni abusive, passando per i raid persino nelle abitazioni con famiglie all'interno, nell'alto Casertano l'impatto della microcriminalità è già stato devastante in queste prime settimane caratterizzate dalle restrizioni della vita sociale e lavorativa. Basti pensare che malviventi isolati o appartenenti alla medesima banda hanno già colpito nel centro della movida insolitamente deserto a Vairano Scalo per sfondare le vetrine di un noto negozio in piazza Unità d'Italia nella frazione Scalo, fuggendo con diverse giacche di marca da rivendere con ogni probabilità nel mercato nero. Così anche a Sparanise, dove l'Eurospin sulla via Appia è già stato preso d'assalto e svaligiato, ancora una volta complici le strade completamente prive di traffico. Per questo motivo gli amministratori stanno chiedendo in questo periodo un incremento delle task-force delle forze dell'ordine nelle aree urbane di riferimento.

