Da vigili del fuoco che consegnano generi di prima necessità per i più bisognosi ai poliziotti che si autotassano per raccogliere fondi. Sono molteplici le iniziative di solidarietà organizzate dalle forze dell' ordine per i cittadini del Casertano. Qualche giorno fa erano stati i carabinieri di Aversa a consegnare pannolini e omogenizzati all'Unicef per i bimbi che vivono in nuclei familiari indigenti; oggi sono stati i vigili del fuoco di Aversa a consegnare viveri di prima necessità alla Croce Rossa e alla Protezione civile comunale. La consegna è avvenuta al palazzetto dello sport di Aversa dove hanno sede i due enti.



La donazione è stata fatta in seguito alla raccolta di fondi da parte del personale dei pompieri del distaccamento di Aversa. I vigili del fuoco hanno poi raggiunto il Municipio dove hanno donato come segno di stima e amicizia al sindaco Alfonso Golia, a nome del Comando, una medaglia coniata dalla zecca dello Stato che rappresenta l'ottantesimo anniversario del corpo nazionale Vigili. A Maddaloni, i poliziotti del locale commissariato hanno invece deciso di autotassarsi raccogliendo fondi con cui sono stati acquistati generi di prima necessità come pasta, riso, olio, tonno e legumi; tali beni, unitamente ad altri alimenti che i poliziotti hanno direttamente tolto dalle loro tavole, sono stati donati alla Caritas Parrocchiale Sant'Aniello Abate della Basilica Corpus Domini di Maddaloni, e saranno a disposizione di tutte quelle famiglie che, in questo periodo emergenziale, stanno attraversando momenti di seria difficoltà, garantendo anche a loro un pasto caldo da consumare. © RIPRODUZIONE RISERVATA