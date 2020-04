L'Italia dovrebbe riaprire il 4 maggio, ma non tutta. Sicuramente per quella data non riapriranno le spiagge della Campania, né quindi i 180 stabilimenti balneari di Castel Volturno. I gestori dei lidi stanno attendendo indicazioni precise dal governatore Vincenzo De Luca.

Da rumors negli uffici regionali dell'assessorato al Demanio, pare che il 4 maggio i gestori dei lidi avranno la possibilità di recarsi negli stabilimenti per iniziare a modificare le attrezzature in base a specifiche indicazioni anticovid; ma nessuno sa ancora quali siano. Riguarderanno il distanziamento sociale e si cercherà in ogni caso di evitare assembramenti, stabilendo delle precise distanze per esempio per il posizionamento degli ombrelloni. Escluso categoricamente, invece, l'utilizzo di barriere in plexiglas sull'arenile, notizia falsa diventata virale la scorsa settimana. Un altro particolare, non secondario, quasi certa è l'eliminazione, almeno per l'estate 2020, delle spiagge libere. Dovrebbero essere gli stessi concessionari dei lidi confinati a prendersi l'onere di gestire queste aree, contingentando gli ingressi sia nello loro strutture, sia appunto sulle spiagge libere. E qui si sommano i problemi per la costa di Castel Volturno, che solo nel lato Sud, quello solitamente più affollato, potrebbe gestire il fenomeno senza grossi problemi; discorso opposto, invece, per il lato Nord.



Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle località di, infatti, sono poche e molto piccole le spiagge libere, e la gestione per i concessionari non dovrebbe essere problematica. Da, invece, ci sono tratti d'arenile senza alcun lido lunghi anche alcuni chilometri. In che modo le esigue risorse del municipio costiero riuscirebbero, soprattutto nei fine settimana, quando maggiore è l'afflusso, a controllare queste aree, impedendo l'accesso ai bagnanti? Peraltro, è molto probabile che nell'imminente stagione calda si verifichi l'assalto alla costa Domiziana da parte di turisti provenienti dell'area metropolitana napoletana, molto più degli scorsi anni. E non solo per i due mesi d'isolamento forzato che ha costretto a casa tutti. Seppure saranno consentiti i viaggi all'estero, o lontano da casa (ma è improbabile), con la paura contagio saranno pochi questa estate quelli che decideranno di trascorrere le vacanze fuori regione. E la costa, vicino all'area urbana e facilmente raggiungibile con numerosi assi viari, quasi certamente sarà la meta preferita per chi finalmente potrà uscire di casa. A quel punto il contingente di venti soldati inviati dal governo un mese fa in sostegno delle forze di polizia locale, sarà poca roba per il controllo di un'area dove nei fine settimana e nel mese di agosto potrebbero arrivare diverse decine di migliaia di turisti. Quindi, la cenerentola del turismo campano, la costa solitamente sfortunata fra quelle delle isole del golfo di Napoli, sorrentina, amalfitana e del Cilento, l'area che ha sempre visto con rammarico flussi turistici andare altrove nonostante le grosse potenzialità, potrebbe giocarsi delle carte importanti per l'estate 2020. Ma le incognite, a pochi giorni dall'inizio della stagione calda sono ancora troppe, mentre le certezze e le risorse poche. Intanto, le acque del mare si presentano insolitamente ancora cristalline e in alcuni punti addirittura turchesi. Insomma, sulla Domiziana sta per iniziare la più imprevedibile e forse pazza estate di sempre.