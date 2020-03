La polizia locale ha rafforzato i controlli per il rispetto delle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da Covid19. Nel mirino sono finiti non soltanto i palazzi Cirio e la zona immediatamente circostante ma le principali porte di accesso alla città e le vie più importanti.

Sono tre i presidi fissi attivi da ieri mattina. Il primo è in via Razzino a ridosso della Domiziana, per controllare quanti transitano sulla statale e, soprattutto, gli immigrati bulgari di etnia rom residenti nella zona. Gli altri due lungo il viale Margherita ed in piazzale Crocelle. Sei le pattuglie impegnate, con dodici agenti. I controlli effettuati sono stati una cinquantina; tre le persone denunciate perché circolavano senza una vera necessità, come previsto dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si aggiungono alle dodici dell'altro giorno, tra cui sei bulgari ed un italiano residente a Giugliano. L'uomo è stato fermato sulla Domiziana e con gli uomini della polizia locale si è difeso prima dicendo di essere venuto a fare la spesa e poi di essere domiciliato a Cellole dove sarebbe stato posto in quarantena per il coronavirus.

Tutte dichiarazioni risultate false ai riscontri subito operati. Sul viale Margherita infine è stato multato e fatto sgomberare un venditore ambulante di frutta e verdura, attività sospesa dalle misure vigenti. Una quarantina le risorse impegnate, nei tre quadranti giornalieri con turni fino ad oltre la mezzanotte. I vigili urbani non fanno altro in questi giorni.

«Siamo concentrati solo su questi controlli, tutto il personale è mobilitato e gli altri servizi sono fermi» spiega il comandante David Bonuglia. La priorità è combattere il nemico invisibile, il coronavirus, e garantire il rispetto delle regole da parte di tutti. La stretta di ieri si è resa necessaria per rassicurare la popolazione, quanti da giorni sono chiusi in casa ed hanno sospeso le loro attività professionali e commerciali o operano, chi può, in smartworking. E smentire le tante illazioni circolate sui social di una Mondragone con ancora tanta, troppa gente in giro, almeno di giorno. E le preoccupazioni per i tanti bulgari ancora in giro e quanti continuano ad andare al lavoro stipati in piccoli furgoni. Nella tarda mattinata di ieri le strade, ad iniziare da quelle solitamente più affollate, erano deserte. L'amministrazione comunale intanto ha attivato un servizio di consegna a domicilio di medicinali e di generi alimentari affidato ai volontari di associazioni cittadine tra cui la Croce Rossa. Destinatari sono i soggetti fragili, gli ultrasessantacinquenni, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre e i sottoposti a quarantena. Il sindaco Virgilio Pacifico ha costituito, per il periodo dell'emergenza, il gruppo di protezione civile cittadino. A farne parte sono stati ammessi tutti i volontari che finora avevano offerta la propria disponibilità. Il coordinatore è stato individuato in un geometra, Aldo Santamaria. È stata questa scelta a provocare la presa di distanza di uno dei gruppi di maggioranza, la lista Io Amo Mondragone. In base al regolamento il coordinatore dovrebbe essere scelto da una terna di candidati proposta dall'assemblea al sindaco. In assenza deve essere individuato tra i dipendenti del Comune fino a indicazione della terna».

