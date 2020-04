LEGGI ANCHE

Dopo il mare cristallino a via Caracciolo, a Napoli, una distesa d'acqua modello Bahamas si presenta oggi, in piena emergenza Coronavirus , sul litorale domitio, nel Casertano. Siamo nei pressi del, zona in cui spesso e volentieri sono segnalate situazioni di estremo inquinamento del mare.Non ultimo l'estate scorsa, quando l’acqua ha assunto un colore giallastro-verde scuro sui lidi di Baia Verde, a Pineta Mare, dove il mare è stato invaso da plastica e rifiuti, provocando anche un odore nauseabondo. Invece, fermatosi tutto a causa della pandemia, adesso anche chi inquina ha dovuto evidentemente darci un taglio e, quando questa zona era considerata una sorta di "riviera romagnola" della Campania.. Ma finita l'emergenza dovuta al Covid-19 la domanda è d'obbligo: quanto durerà? Riusciremo a imparare la lezione? Staremo a vedere.