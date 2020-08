LEGGI ANCHE

Si avvicina a quota mille il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia. E si registra anche il quarantottesimo morto, si tratta di un anziano di Lusciano già ricoverato per patologie pregresse, che si è scoperto positivo al Covid.Negli ultimi giorni si viaggia ad una media quotidiana di 25-30 positivi: ieri erano 30 rispetto al giorno precedente, oggi sono 29 più di ieri. Focolai sono emersi ad Aversa, con 61 contagiati nelle ultime settimane a fronte di una trentina di casi accertati tra marzo e giugno; il sindaco Alfonso Golia ha subito firmato un'ordinanza «che impone l'uso della mascherina anche all'aperto e a tutte le ore. Non mi piace, non l'ho mai nascosto, ricorrere alle ordinanze restrittive, ma in questo caso stiamo avendo un aumento giornaliero costante dei casi e il fatto che non presentino sintomi, significa che ci troviamo davanti a uno scenario nuovo in cui dobbiamo essere molto prudenti».: 12 a Casapesenna, 15 a Teverola, 8 a Casal di Principe, dove è risultato contagiato anche il sindaco, 15 a Lusciano, dove si è registrato il 48esimo morto per Covid in provincia. Il sindaco Nicola Esposito, su facebook, ha espresso «la vicinanza dell'amministrazione e le più sentite condoglianze alla famiglia dell'anziano deceduto».«Da poco - ha poi proseguito Esposito - ho ricevuto gli esiti di altri tamponi e altri 3 nostri concittadini sono risultati positivi: si tratta di un medico asintomatico che ha contrattato il virus a lavoro, di una ragazza rientrata dalle vacanze, anche lei asintomatica, e di un bambino contagiato in vacanza, asintomatico, e rimasto nel luogo della vacanza. Attualmente sono 17 i positivi, tra cui un deceduto». Quaranta i contagi riscontrati nelle ultime settimane nel capoluogo Caserta, dove nei primi tre mesi di pandemia i casi erano stati 32. Non si spegne inoltre il focolaio di Roccamonfina, con 25 persone positive.