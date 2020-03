Il direttore sanitario dell'Asl di Caserta, Pasquale Di Girolamo, è la prima voce autoritaria che entra ufficialmente nel caso «Uccella» e che si esprime rispetto alla situazione sanitaria del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. «Al momento non ho notizie di casi di contagio nella casa circondariale»: la dichiarazione, resa a Il Mattino ieri pomeriggio, dovrebbe tranquillizzare gli animi dopo giorni turbolenti per i detenuti e i loro familiari, in cerca di conferme o smentite su due presunti casi di covid tra le mura del carcere. Al momento, dunque, l'unico caso di coronavirus rapportato all'«Uccella» è quello del dirigente sanitario risultato positivo in settimana. L'uomo non sarebbe mai entrato in contatto con i detenuti, svolgendo un lavoro d'ufficio, tuttavia negli ultimi tre giorni sono stati già 35 i tamponi eseguiti sul personale medico-infermieristico del penitenziario e sugli agenti di polizia. Nessun detenuto sarebbe stato sottoposto al test in questi giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mancanza di informazioni ha generato grandi paure nei familiari dei detenuti. Maria, Michelina, Nunzia sono solo alcune delle parenti di detenuti che ieri si sono rivolte a Il Mattino per conoscere il reale stato sanitario che vive il carcere in questo momento. «Mi ha chiamato mio padre - scrive una di loro - si è diffusa la voce di due contagi da coronavirus, ma nessuno conferma o smentisce queste notizie». «Mio fratello è terrorizzato, lui e gli altri chiedono da giorni di sapere se ci sono detenuti contagiati, ma nessuno dà loro risposte», dice un'altra donna. Mirela dice di aver saputo dal suo convivente della tensione e dei dubbi che gravano da giorni sugli oltre 900 detenuti. «Alle loro domande e alle nostre non ci sono riscontri». Uguali le richieste di Maria Antonietta, Carmela e Flora. «Da giorni circolano voci impazzite da un padiglione all'altro che riportano di casi di covid tra i detenuti, siamo in grande allarme: se questo dovesse essere vero i nostri congiunti sarebbero esposti a un rischio altissimo. Chiediamo solo che ci dicano come stanno realmente le cose».è la moglie di un detenuto dell'Alta sicurezza. Ci ha inviato una lettera per denunciare quelle che, a suo dire, sono le precarie condizioni igieniche del carcere. «Le condizioni di detenzione violano i decreti del Governo, che prevedono denunce penali per chi non le rispetta, mentre in carcere vengono violate continuamente senza che nessuno intervenga: distanze di sicurezza, igienizzazione delle superfici e degli ambienti, controlli e tamponi sui sospetti malati e così via. Che ognuno dei detenuti debba pagare il proprio debito con la giustizia non è in discussione, è in discussione invece il diritto alla salute che ognuno ha insieme al diritto di vedere la propria famiglia ed i propri cari. Per sicurezza, sono state interrotte le visite, mentre sia guardie che medici entrano ed escono dalle carceri con il grande rischio di contagio: tant'è vero che in alcuni carceri il contagio è entrato, con previsioni disastrose che facilmente si possono capire. È entrato in Lombardia, e veniamo a sapere anche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e questo è quello che trapela sulla stampa. La polemica non è lo scopo della lettera, già ce ne sono tantissime sui media, sulla stampa e così via, ma quello di chiedere che si intervenga con provvedimenti concreti in salvaguardia della salute dei detenuti: è vero che devono pagare il loro debito verso la giustizia e la società, ma questo lo stanno facendo con la privazione della loro libertà e non deve accadere che vengano privati anche della loro salute. Riguardo alla salute non ci sono cittadini di serie A e serie B, di fronte alla salute, come di fronte alla giustizia, siamo tutti uguali e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Non abbiamo notizie, non sappiamo cosa succede tra le mura delle carceri, dove regnano sovraffollamento, mancanza di presidi sanitari, e le persone sono abbandonate in celle di 3 metri per 2 in due persone per 22 ore al giorno. I detenuti vanno messi tutti in sicurezza e una volta passato il pericolo ognuno di loro continuerà a scontare la propria pena, ma in salute come sono entrati. Chiedo allo Stato a nome di tutte le persone che stanno vivendo la mia stessa situazione di intervenire prima che la situazione degeneri in maniera irreparabile».