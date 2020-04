LEGGI ANCHE

Parte dall'Ateneo Vanvitelli una campagna di solidarietà per i più bisognosi, e per tutti quelli che, a causa della pandemia, si ritrovano in difficoltà. «La Comunità dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - ha scritto il rettorein una lettera che ha inviato a docenti, studenti e personale dell'Ateneo - ben conosce le difficoltà anche economiche che sta vivendo una parte non marginale della popolazione dove l'Ateneo è presente con le sue strutture e pertanto, per contribuire alla risoluzione di tale drammatica situazione, adottando con convinzione scelte solidali che possano concorrere, in qualche modo, a rispondere anche all'emergenza Covid-19, ha scelto di avviare, vista anche l'imminenza della Santa Pasqua, una campagna di solidarietà, per dare con gioia a tanti la possibilità di un pasto e dire no alla solitudine e alla disperazione»., che erogano già abitualmente pasti ai più bisognosi e che hanno registrato, nell'ultimo periodo, un incremento notevole di richieste, quali l'Associazione Padre Elia Alleva, O. Carm. Onlus presso la Basilica Santuario del Carmine Maggiore a Napoli, e la Caritas diocesana di Caserta presso la Parrocchia Buon Pastore.