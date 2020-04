Arriva dalla Lombardia la toccante testimonianza di Carmen Galluccio, medico di base originaria dell'Alto Casertano, sposata, due bimbi, partita da Galluccio appena dopo la conclusioni degli studi universitari a Roma. «Sono un medico di medicina generale di Scanzorosciate, comune della provincia di Bergamo, uno degli epicentri di questa pandemia. Sono qui dal 2013 e prima ho lavorato ad Alzano Lombardo. Conosco molto bene questi luoghi, questa gente. Mi hanno chiesto di raccontare la realtà di cui oggi sono testimone direttapenso che sia un dovere civico informare e condividere ma è davvero difficile per me questa testimonianza» afferma Carmen Galluccio.



E continua: «Il Covid-19 è arrivato in modo subdolo, non eravamo pronti e per settimane ho visitato centinaia di pazienti senza dispositivi personali individuali con il rischio enorme di contrarre la virosii. In pochi giorni si sono ammalati 130 miei colleghi lasciando senza assistenza circa 200.000 pazienti. L'eco delle sirene ha iniziato ad accompagnare le nostre giornate, ovunque e ininterrottamente. Nel giro di 10 giorni dall'inizio del Covid-19 abbiamo assistito al collasso degli ospedali, non c'erano più posti in terapia intensiva e si restava in attesa delle ore per contattare il 112». Quindi la scelta della cura domiciliare: «La strategia alternativa è stata di gestire i pazienti ammalati al domicilio ma dopo qualche giorno non erano più disponibili le bombole d'ossigeno. Ricorderò per sempre lo sguardo smarrito dei miei pazienti, che mi imploravano di aiutarli. Ho cercato di inventarmi terapie e ad un certo punto la richiesta di uno è diventata la richiesta di tutti: «Dottoressa mi faccia guarire ma qui a casa, mi prometta che non mi lascerà morire da solo in ospedale. Io mi fido di lei». Questa immensa responsabilità è stata devastante per me li ho accarezzati e accompagnati nel loro ultimo viaggio. E' stato come perdere ogni volta frammenti di me stessa. I morti da Covid-19 non vengono vestiti com'è consuetudine fare, ma avvolti in lenzuola e riposti in una bara. Sembrano tutti Gesù Cristo. La solitudine regna sovrana. Niente funerale, niente sepolturavengono cremati fuori città perché qui non c'è posto. Neppure da morti». Nel cuore della dottoressa Galluccio, sempre la terra d'origine: «In tutto questo scenario la mia paura più grande è stato il pensiero costante che il Covid colpisse il Sud con la stessa veemenza. Perché il Sud resta casa mia. Un appello alla mia gente: restate a casa ed evitate uscite non necessarie. Torneremo alle nostre abitudini e apprezzeremo di più la nostra quotidianità, i pranzi in famiglia, l'abbraccio di una madre lontana».

