Il signor Mario Gravante è molto affezionato alla coppia di zii novantenni che abitano di fronte casa sua, a meno di cinquanta metri, ovvio che le festività del Natale, il trittico che va dalla Vigilia a Santo Stefano, vorrebbe anche quest'anno trascorrerle con la sua famiglia a casa dei due anziani congiunti.

Ma per farlo la famiglia Gravante, che deve soltanto attraversare la strada che è via Patturelli, passa dal numero civico 13, casa loro, che sta nel Comune di Portico, approda dopo quattro metri al marciapiedi su cui affacciano le case del Comune di Recale, si sposta di pochi metri per raggiungere l'abitazione degli zii che si trovano nel Comune di Capodrise. Se cambiano di pochissimo il percorso e all'uscita di casa vanno a destra, dopo pochi metri approdano al marciapiedi delle case del Comune di Macerata Campania, attraversano la strada e sono a Capodrise. Siamo a Musicile, cinque chilometri da Caserta, una frazione territoriale che andrebbe definita come la «Striscia di Gaza», territorio tra Israele e Palestina. Qui i comuni che vi confluiscono secondo la cartografia catastale sono Recale, Portico, Macerata Campania, Capodrise. A Musicile da qualche anno è stata inalberato al quadrivio di questa «rosa dei venti» un palo altissimo, una tabella illuminata dal lampione ne dice la località sotto la iscrizione «Comune di Portico».

Questo guazzabuglio topografico-amministrativo è ben riassunto in Wikipedia ove si legge: «Sebbene Musicile venga definita frazione di Portico di Caserta, la località non sorge sul territorio di appartenenza di questo Comune, bensì sul territorio di tre comuni limitrofi. Soltanto gli abitanti di parte del territorio del Comune di Capodrise e di Macerata Campania possiedono la cittadinanza del Comune di Portico di Caserta. Gran parte della frazione invece si estende nel territorio (sia come cittadinanza che come comune di residenza) dei Comuni di Recale e Capodrise». Considerata la pluriterritorialità di questa frazione, la famiglia Gravante, a rigore di norme che al momento ancora vietano di valicare i confini dei piccoli comuni a Natale, si troverebbe sanzionata per aver attraversato in venti metri ben tre territori diversi da quello in cui hanno casa. Il guazzabuglio che riemerge in tempi di limitazione di spostamenti per evitare contagi da Covid 19, è comunque una costante delle competenze amministrative cui gli abitanti di Musicile sono assoggettati. «Pago tasse per occupazione di suolo al Comune di Recale dice Mario Gravante e tutte quelle dei servizi al Comune di Portico e ci sono situazioni ancora più complicate se soltanto ci si allontana di pochi passi da Musicile». Basta percorrere poche decine metri sulla strada rettilinea, al lato opposto al palo che fa da ago verticale di questa bussola, c'è a sinistra la chiesa di San Marcello che sta in territorio Macerata Campania, le case addossate sono in quello di Portico, di fronte in quello di Recale e a destra in quello di Capodrise.

San Marcello si è preso in carico la tutela patronale di tutta la zona ma c'è ancora chi rivendica quella dei santi degli altri comuni. Un'ultima originalità, via Patturelli ha ai due poli il palo toponomastico e una villetta caratterizzata sulla facciata da due immagini religiose divise da portoncino, un Crocefisso e una Madonna dell'Arco. Ebbene, Gesù sta in territorio Capodrise, la Madonna in territorio Macerata Campania. Gli abitanti all'interno passano da un comune all'altro senza sanzioni da Covid.



