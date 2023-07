I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che seguono il caso del cadavere ritrovato alla foce del fiume Volturno venerdì, attendono il risultato dell'esame autoptico per avere elementi utili a risalire alla sua identità. L'istituto di medicina legale dell'ospedale civile di Caserta, dove è stata portata la salma, dovrebbe completare gli esami in questi giorni.

Fondamentale sarà per gli inquirenti il risultato delle analisi eseguite dell'anatomopatologo, perché la persona recuperata dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco incastrata sotto gli scogli alla foce destra del fiume non aveva con sé i documenti. E non risulta nessuna denuncia di persone scomparse nella provincia di Caserta con corrispondenze fisiche simili al corpo rinvenuto.

Secondo alcuni dati ottenuti dall'ispezione esterna al cadavere, si sa solo che apparteneva a una persona di sesso maschile, di pelle chiara e dell'età apparente fra i trenta e i quaranta anni. Gli investigatori hanno allargato il cerchio delle persone scomparse anche a altre provincie e regioni, tutte quelle dove transita il fiume Volturno, ma finora nessun riscontro utile alle indagini. Dunque, a quattro giorni dal ritrovamento, dopo una segnalazione alla guardia costiera da parte di alcuni pescatori, non si esclude ancora alcuna ipotesi.

Ma quella che più di ogni altra prende piede è che l'uomo faceva parte di quell'esercito di stranieri che sul litorale domiziano, e nella piana del Volturno (dove passa il fiume nel suo tratto finale), sono impegnati in nero nelle aziende agricole e zootecniche come operai. Molti lavoratori vengono sfruttati, senza alcun inquadramento e in status di clandestinità. Insomma, persone che già quando sono in vita conducono un'esistenza, oltre che misera, da veri e propri fantasmi.