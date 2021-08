ASTRONOMIA

“La fata della notte” (adatto a spettatori tra i 5 e i 13 anni) è lo spettacolo in cupola digitale in programma domenica (ore 18.30) al Planetario di Caserta. Per chi arriva alle 18, la possibilità di visitare il percorso museale e la mostra sulla storia dei libri di fisica e astronomia.

