BAMBINI/1

Sabato (dalle 9) torna ad aprire le sue porte il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore (al civico 2 di via Giancarlo Siani). I bambini, secondo la tradizione americana, potranno scegliere la zucca portare a casa e decorare per Halloween. Non mancheranno installazioni per scattare foto originali e degustazioni di piatti e bevande a base di zucca.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati