Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI/1

Venerdì pomeriggio i bambini si incontrano alla libreria Che Storia, a Caserta, per la lettura a voce alta dell’albo illustrato “La zucca e la lucciola” di Paolo di Censi. A seguire il laboratorio di pasta di zucchero, a cura di Teresa Tartaglione, per la realizzazione di zucche e zucchette.

BAMBINI/2

Domenica alla Fattoria Didattica Apemax, a Santa Maria a Vico, i più piccoli, insieme con i loro genitori, potranno scoprire il magico mondo delle api, degustare i prodotti dell'alveare e assistere all'attività di smielatura. Divertimento con il lancio della carrucola, le giostre, il ponte tibetano, la casetta sull'albero.

BAMBINI/3

All’agriturismo La Colombaia, a Capua, domenica nei giardini della fattoria didattica i bambini festeggiano l’autunno realizzando lanterne decorate con le foglie, creando ricci colorati con elementi naturali e gustando una merenda dolce e salta.

LIBRI

Alla Piccola Libreria 80mq di Calvi Risorta si presenta sabato “Attraverso i miei occhi” di Chiara Mesolella. Vincitore della quinta edizione del concorso nazionale di scrittura cinematografica di Arci Movie “Lo Schermo e le emozioni”, il libro è il racconto dei pensieri di un'adolescente alla ricerca della propria prospettiva del mondo.

MANIFESTAZIONI

Domenica al Real Sito di Carditello la sesta edizione della manifestazione equestre "Cavalli & Cavalieri". Dal carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo alla presentazione della razza governativa di Persano, rivivendo l’emozionante carica della battaglia di Pastrengo.

MUSICA

La rassegna “Autunno Musicale” prosegue sabato al Complesso di San Domenico, a Piedimonte Matese, con il violino di Giovanni Angeleri per l’Ensemble dell'Orchestra da Camera di Caserta. Domenica, poi, appuntamenti al Museo archeologico di Teano con il flauto di Alberto Navarra, ed al Museo Campano di Capua con il piano di Simone Pedroni.

SAGRE

A Roccamonfina anche questo fine settimana c’è la a Sagra della castagna e del fungo porcino. Tante le ricette realizzate con le eccellenze gastronomiche del territorio: pasta fatta in casa condita con funghi porcini e castagne, gnocchi e zuppe di castagne e fagioli, arrosti di carni e, per i golosi, l’immancabile “castagnaccio”. In programma anche escursioni guidate nei boschi e concerti.

TEATRO/1

Sabato al teatro Ricciardi di Capua va in scena la commedia “Una folle normalità”. Lo spettacolo è ideato, diretto ed interpretato da Jury Monaco, affiancato sul palco da Yuliya Majarcuk e da Antonio Ferraro.

TEATRO/2

Dopo il debutto al Campania Teatro Festival e la messinscena al Piccolo Bellini, al teatro Civico 14 di Caserta arriva “Cazzimma&arraggia”, di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto. In scena sabato e domenica, lo spettacolo racconta l’avventura dei dirigenti calcistici Fulvio Sacco e Errico Liguori che provarono a scrivere la storia del calcio e di una città comprando il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

TEATRO/3

A Puccianiello, al teatro Città di Pace, sabato va in scena “Che cos’è l’amor” per la regia di Valeria D’Amore. Uno spettacolo con un cast al femminile che si interroga sul tradimento e che è impreziosito dalla musica live degli Sha Dong.

