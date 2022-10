Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Sabato, a Capua, la seconda edizione di "Mettiamo un po’ di sale in zucca”, evento per i piccoli organizzato dal comitato “Il Gelso”. Tanti gli ospiti, da Chiara Liotti che con il suo scouting dog proporrà una mini esibizione canina a Giuseppe Fontanella con i suoi esemplari rari di pony e asini sardi. Tra i presenti anche gli scout del Capua 4 per i giochi di squadra.

FAMIGLIE

Alla Reggia di Caserta proseguono le attività per le famiglie nell’ambito della mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”. Sabato sarà la volta del laboratorio rivolto ai piccoli “Il Giardino in scatola”: la più comune scatola da scarpe offrirà l’opportunità di sperimentare il tatto, misurarsi con l’equilibrio della composizione e naturalmente giocare con la fantasia.

FOOD

A Valle di Maddaloni torna la Festa della Mela Annurca. Da venerdì a domenica, nel centro storico del paese, la degustazione di pietanze che esaltano la mela locale. In programma anche spettacoli, animazione per i bambini e un raduno d’auto e moto d’epoca (domenica mattina).

LIBRI/1

L’architetto e scrittore Davide Vargas, con il suo nuovo libro "Napoli Scontrosa" (La nave di Teseo), sarà il protagonista dell'incontro del ciclo "Scrittori in carta e ossa. Una sera con…" che si terrà venerdì nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. A conversare con l'autore sarà l’architetto e docente dell'Università "Vanvitelli" Massimiliano Rendina.

LIBRI/2

Sabato, nella chiesa di San Michele Arcangelo all’interno del Parco della memoria storica di San Pietro Infine, Roberto Ippolito presenta “Delitto Neruda”. Conversa con l’autore la scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco.

MANIFESTAZIONI

Domenica e lunedì in via Formose, a San Potito Sannitico, c’è la prima edizione della “Festa della zucca e del liquore nostrano”. I prodotti locali, come il liquore artigianale “Il Moro”, saranno i veri protagonisti attraverso un percorso di degustazione del tutto gratuito.

TEATRO/1

Sul palco del teatro Civico 14 di Caserta sabato e domenica lo spettacolo "Beckett on Tourette" di VRAB pictures/Nutrimenti Terrestri. Ai tempi di una pandemia che costringe le persone a chiudersi in casa, un’intervista televisiva indaga cos’è successo al mondo dell’arte dagli anni ’80 ad oggi.

TEATRO/2

Al via sabato, al Museo Archeologico di Teanum Sidicinum a Teano, “Teatri di Pietra d’Autunno 2022”, segmento della Rete Nazionale dei Teatri di Pietra. A inaugurare la rassegna sarà “Lupus in fabula” da Esopo e Fedro, drammaturgia di Tato Russo con Chiara Meschini e Luisa Stagni.

VISITE GUIDATE

In occasione della Festa della Mela Annurca, l’Acquedotto Carolino sabato sarà protagonista di una "passeggiata reale". Nel corso della visita, a gruppi, si potrà attraversare il camminamento superiore del ponte. Si proseguirà percorrendo il sentiero principale nei pressi di due vecchi mulini e della piccola chiesetta diroccata. Dal mulino superiore sarà possibile osservare la portata d'acqua del condotto.

