Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Domenica torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’apertura gratuita dei luoghi della cultura statali. Alla Reggia di Caserta sarà possibile visitare gli Appartamenti ed il Parco Reale. La mostra “Frammenti di Paradiso”, il Giardino Inglese e il teatro di Corte saranno chiusi.

LIBRI/1

Al Circolo dei Lettori di Capua COSE d’interni Libri riprendono gli incontri con gli autori. Sabato, dalle 18.30, nella saletta degli incontri della libreria, il giornalista Ermanno Corsi dialogherà con Annella Prisco autrice del libro “Specchio a tre ante” (Guida editori).

LIBRI/2

“Capua il Luogo della Lingua festival” riprende i suoi appuntamenti #fuorifestival venerdì al liceo Pizzi di Capua. Alle 10 gli studenti incontreranno Simonetta Gola Strada, responsabile della Comunicazione di Emergency, organizzazione no profit fondata da Gino Strada, e curatrice del libro “Una persona alla volta”.

LIBRI/3

Alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere venerdì, dalle 18, il magistrato Paolo Albano presenta il suo nuovo libro "In paradiso si mangiano le sfogliatelle" (Curcio Editore). Conversa con l'autore il notaio Alessandro de Donato.

MUSICA/1

Claudio Baglioni ritorna a Caserta con un nuovo concerto. Il cantautore sarà domenica al teatro Comunale, dove, con il suo “Dodici note solo bis”, farà ascoltare i brani più celebri ed amati del proprio repertorio.

MUSICA/2

La rassegna “Autunno Musicale” prosegue con l’integrale delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven proposte dal violinista Erzhan Kulibaev e dal pianista Ilya Kondratiev. Il concerto è in programma al Museo Campano di Capua venerdì e sabato alle 19.30 e domenica alle ore 18.00.

MUSICA/3

Per la rassegna “Sotto Scale Live”, con la direzione artistica di Donato Cutolo, sabato Peppe Servillo e Cristiano Califano propongono un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana. Una rilettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani fino a Renato Carosone.

SAGRE

A Roccamonfina un altro weekend con la Sagra della Castagna e del Fungo porcino. Tante le ricette realizzate con le eccellenze gastronomiche del territorio. Nel programma della manifestazione anche le escursioni guidate nei boschi con una guida esperta alla ricerca di asparagi, more, lamponi fragoline, funghi porcini e ovviamente castagne.

TEATRO/1

Al via sabato la nuova stagione del teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. Alle 21 andrà in scena "A tu per tre", lo spettacolo scritto e diretto da Maurizio Casagrande. L’attore sarà anche ospite al Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi per un incontro con il pubblico previsto sempre sabato, alle 18.30, nell’ambito de “Il Teatro degli Incontri”.

TEATRO/2

Per “Teatri di Pietra d’Autunno 2022”, segmento della Rete Nazionale dei Teatri di Pietra, venerdì al Museo archeologico di Teanum Sidicinum, a Teano, è in scena “La lupa” da Giovanni Verga. Lo spettacolo, che si avvale della coreografia di Carlotta Bruni, la musica di Marco Schiavoni e la narrazione di Sebastiano Tringali, verrà riproposto sabato a Maddaloni e domenica a Piedimonte Matese.

TEATRO/3

Da venerdì a domenica il teatro Civico 14, a Caserta, ospita “Veleno – Bloody pianos, razor blades and other messes", nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14. Lo spettacolo è di e con Antimo Navarra per la regia di Ilaria Delli Paoli.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)