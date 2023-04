Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

FOOD

Fa tappa a Maddaloni l’International Street Food. In Piazza della Pace da venerdì a domenica una tre giorni dedicata al buon cibo, con il meglio della cucina del mondo ed un’ampia selezione di birre artigianali.



LIBRI/1

Alla libreria Giunti, in piazza Mercato a Caserta, venerdì si presenta il libro “Venga il tuo regno” di Salvatore Minieri. Con l’autore ci saranno Antonio Crispi (Auser Casagiove) e Adele Vairo (dirigente scolastico).



LIBRI/2

All’associazione Alterum, a San Nicola la Strada, venerdì Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo libro “Caminito”. Dialoga con l’autore Annabella Esposito. Interventi musicali di Antonio Simone e Annagrazia Vanga.



LIBRI/3

Venerdì Francesca Vitelli presenta “La vita di lunedì” alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Conversa con l’autrice il notaio Alessandro de Donato.



MUSICA/1

All’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa c’è attesa per il concerto di Jeff Berlin, in programma sabato. Il bassista suonerà insieme con il chitarrista Emilio Garcia, il pianista George Vera ed il batterista Asak Sirkis.



MUSICA/2

La band casertana Sha’Dong festeggia il traguardo dei suoi 900 live con il concerto di domenica al teatro Cimarosa di Aversa. Un evento in cui si ripercorrerà la storia del gruppo e si anticiperanno alcune delle nuove uscite discografiche.



MUSICA/3

Gennaro Vitrone è venerdì al Piccolo Teatro Cts di Caserta con “Prove d’autore”, spettacolo musicale in cui spazia da Paolo Conte ai Foja. Con lui Ernesto Orecchio (chitarra e voce), Donato Tartaglione (basso), Carmine Silvestri (percussioni) e Almerigo Pota (tromba).

MUSICA/4

Venerdì al PecoraNera di Pignataro Maggiore la musica del pianista Lello Petrarca, in trio con il contrabbassista portoghese André Ferreira e con Aldo Fucile alla batteria.in scaletta brani originali alternati a standards della tradizione afroamericana.



TEATRO/1

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere venerdì c’è Stefano de Martino con il suo “Meglio stasera – Quasi-one man show”. Per la regia di Riccardo Cassini ed accompagnato dagli orchestrali della Erotica Band e da un corpo di ballo, l’artista napoletano si mette in gioco come intrattenitore a tutto tondo.



TEATRO/2

Massimiliano Gallo arriva sul palco del teatro comunale Parravano di Caserta con “Stasera, punto e a capo!”, da giovedì a domenica. Ad affiancare l’attore saranno Shalana Santana, Pina Giarmanà ed un ensemble musicale con la direzione di Mimmo Napolitano.



TEATRO/3

Per la rassegna “FaziOpenTheater”, a Palazzo Fazio, in via Seminario a Capua, l’associazione Il Colibrì di Sant’Arpino presenta “Sedie”, sabato e domenica al suo debutto nazionale. Gianni Arciprete ed Antonio Iavazzo firmano l’adattamento e la regia dello spettacolo.