Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Alla libreria Che Storia, a Caserta, sabato per i più piccoli c’è la lettura voce alta del libro “La natura” di Emma AdBåge, Premio Andersen 2020. A seguire un laboratorio creativo.

FIERE

Al Polo Fieristico A1Expò, a San Marco Evangelista, sabato e domenica torna la Fiera del Vintage. Parallelamente si terrà il Salone dell’Antiquariato ed il Fashion Vintage, ossia l’area dedicata esclusivamente all’abbigliamento ed agli accessori.

MANIFESTAZIONI

Tra gli appuntamenti del festival “Capua il luogo della lingua” c’è quello con Francesco Piccolo.

Lo scrittore sarà sabato al Museo campano di Capua per presentare "La bella confusione. L’anno di Fellini e Visconti” (Einaudi). A dialogare con lui lo sceneggiatore Filippo Gravino.

MOSTRE

Si inaugura sabato al Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio “Metamorphoses”, mostra personale istituzionale della pittrice canadese Vickie Vainionpää presentata dalla Galleria Nicola Pedana. Visite fino al 15 luglio.

MUSICA/1

Nell’ambito della rassegna “Le Stagioni del barocco” dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, venerdì l’abbazia di San Lorenzo, ad Aversa, ospita il concerto “Il barocco tedesco: Bach, Händel, Telemann” con Tommaso Rossi (flauto), Nicholas Robinson (violino) e Patrizia Varone (clavicembalo).

MUSICA/2

Prende il via dalla Campania il tour estivo di Paolo Belli. Il cantante sarà in concerto con la sua Big Band sabato a Vitulazio, nel piazzale Vitulatini nel mondo. Il live è gratuito poiché fa parte del programma di eventi messo a punto per i festeggiamenti del Santo Patrono.

POESIA

Al Museo Provinciale Campano di Capua si terrà sabato la finale del torneo di Poetry Slam "La grande Bellezza", ideato da Maria Pia Dell'Omo. Una sfida a colpi di versi con i vincitori delle precedenti selezioni che stavolta si contendono l’accesso al Campionato regionale di poesia.

TEATRO/1

Domenica l’appuntamento con la danza a Palazzo di Fazio, a Capua, è doppio: alle 19 l'associazione "Akerusia Danza" di Napoli porta in scena "Forse Sì Forse No", di e con Sabrina D'Aguanno e Sonia Di Gennaro, mentre alle 20 la compagnia "Excursus/Pindoc" di Roma presenta "Elegia…about men" e "Urban Dance", due coreografie di Ricky Bonavita.

TEATRO/2

Al Nostos Teatro di Aversa sabato e domenica va in scena “Aemorragia”, liberamente tratto dal “Calderon” di Pier Paolo Pasolini. Due i cast che, guidati dalla regia di Dimitri Tetta, si avvicenderenno sul palco per raccontare questa storia.