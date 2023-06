Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Sabato e domenica a Capua grazie ad “Aperti per Voi - Touring Club Italiano” la possibilità di prender parte alle visite guidate alle tre Chiese longobarde. Inoltre saranno eccezionalmente aperte la Reale Sala D'Armi (in via Giovanni Andreozzi) e la Chiesa dell'Annuniata, con visite a cura di Capua Sacra e della Pro Loco di Capua.

CINEMA

Al Piccolo Teatro CTS di Caserta domenica ci sarà la prima proiezione di "Le cose rotte - Broken things", cortometraggio nato da un’idea di Emilio J.

Iasiello e Antonio Bonagura insieme con Max Oliva, Peppe Zappia e Simone Boccalatte, e che intende sensibilizzare sui danni causati dalla violenza di genere.

LIBRI/1

Al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere si terrà venerdì la presentazione del libro di Paolo Miggiano “Echi lontani”. Gli appuntamenti letterari proseguiranno sabato con Carlo Scatozza ed il suo “In bici nei dintorni della Reggia di Caserta”.

LIBRI/2

Venerdì alla Libreria Giunti al Punto di Caserta la rassegna “Caserta legge – Scrittori in città” continua con Giovanni Covone, astrofisico professore alla Federico II, ed il suo libro "Altre Terre". In libreria sarà allestita la mostra fotografica “Il Cielo possibile” a cura della Sezione Astrofotografia, Unione Astrofili Napoletani.

MANIFESTAZIONI

Ad Alvignano un fine settimana ricco di eventi con il Vespagiro. La festa della Vespa si svolgerà da venerdì a domenica: tre giorni di appuntamenti nel segno dei motori, della musica, dell’intrattenimento, dell’enogastronomia e dello stare insieme.

MUSICA/1

Sabato nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta torna “Musica al tempo di Vanvitelli”. L’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, con la partecipazione come solista ospite del fagottista Paolo Carlini, proporrà brani di autori napoletani e d’Oltralpe ispirati alle Celebrazioni vanvitelliane.

MUSICA/2

Per la rassegna “Tramonti al Belvedere” domenica a San Leucio è in programma il concerto “Sunset Vibes” con Gianni D'Argenzio al sax ed Augusto Ausanio alle chitarre.

SAGRE

A Formicola sabato e domenica il grande ritorno della “Festa della Ciliegia”. Nel centro storico la degustazione di piatti tipici e ricette che esaltano la ciliegia locale. Non mancherà l’intrattenimento con spettacoli musicali.

TEATRO

Domenica la Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, ospita lo spettacolo "Tamburo è voce - Battiti di un Cantastorie", a cura di Kalisfera - "Il senso degli eventi". L'opera è di e con Nando Brusco e nasce dall’idea di far incontrare la voce del narratore con le potenzialità sonore del tamburo.