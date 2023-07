Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

CINEMA ALL’APERTO

Sono due i film in cartellone nel weekend della rassegna “Tifatini Cinema”, a Pozzovetere: sabato "The plane", diretto da Jean-Francois Richet, e domenica "Il grande giorno" di Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

FOOD

A Teano l’area fiera della collina di Sant’Antonio ospita da venerdì a domenica la Festa della Birra. Presenti numerosi stand gastronomici del territorio con un’ampia proposta di birre nazionali e internazionali. Quanto alla parte musicale, potrà contare su artisti come Luca Sepe e James Senese (nella serata di chiusura).

LIBRI

Nella Sala del Consiglio Comunale di Castel Volturno, nell’ambito di "Le Piazze dei Saperi e dei Colori", sabato e domenica si tiene il “Festival Letture di gusto”.

Oltre alla presentazione dei libri di Simone Maria da Conceiçao e Gianni Scudieri, previste letture di poesie, esposizioni di opere d’arte, degustazioni di prodotti tipici.

MUSICA

Ha annunciato che questa sarà l’ultima estate in cui canterà alcune canzoni del suo repertorio, prima che ne arriveranno di nuove. Una ragione in più per non perdere il concerto di Tommaso Primo a Casagiove. Il cantautore salirà domenica sul palco del Quartiere Militare Borbonico.

SAGRE/1

Mondragone celebra la sua mozzarella con la Sagra della Bufalina, in programma sabato e domenica. Lungo via Venezia gli espositori con i prodotti tipici locali e prelibatezze come la “Scrippella”, amato dolce del posto, fritto in olio d’oliva. Relativamente agli ospiti, attesa per il live di Rosario Miraggio.

SAGRE/2

A Caianello edizione numero quaranta per la Sagra del cibo casereccio e della tradizione popolare, da sabato a lunedì. I piatti di una volta, dagli gnocchi alla trippa fino alle pizze fritte, nella proposta degli stand. In esposizione anche articoli realizzati dai maestri artigiani del territorio.

TEATRO

Biagio Izzo è il protagonista del prossimo spettacolo del festival “Un'Estate da BelvedeRE”. L’attore napoletano sarà in scena venerdì al Belvedere di San Leucio con "Balcone a 3 piazze", esilarante commedia scritta da Mirko Setaro e Francesco Velonà, con la regia di Pino L'Abbate.

TEATRO PER BAMBINI

In Piazza Capuano, a Falciano del Massico, sabato la Compagnia “Teatro dei Due Mondi” presenta “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, proprio riadattamento della celebre fiaba dei fratelli Grimm destinato ai bambini ai 4 anni in su.