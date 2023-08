Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Anche questo mese la Reggia di Caserta aderisce a "Domenica al Museo", l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali. Pertanto domenica gli Appartamenti Reali e il Parco Reale (Giardino Inglese chiuso) saranno visitabili con biglietto gratuito.

CINEMA

Il cinema all’aperto di “Tifatini Cinema”, a Pozzovetere, prosegue sabato con “Tramite amicizia” di Alessandro Siani e domenica con “Mission: Impossible - Dead Reckoning”.

FOOD

A Cancello ed Arnone il ritorno della Festa della Mozzarella.

Sabato e domenica la manifestazione che celebra l’oro bianco campano con spettacolo, musica e cultura. Tra gli ospiti Maria Nazionale e Cristiano Malgioglio, che renderà omaggio a Federico Salvatore.

ESCURSIONI

Sabato si riscopre la Cascata di Conca della Campania grazie alla passeggiata guidata organizzata da Fattorie Montane, nell’ambito del progetto Cultura AgroSociale. Raduno alle 9 nell’azienda agrituristica Terra Tefra e partecipazione gratuita.

MUSICA/1

Stasera a Curti, in piazza Municipio, appuntamento con il Quartetto Espresso, ovvero la formazione composta da Valeria Longo (voce), Vincenzo Valentino (pianoforte), Emilio Merola (clarinetto) e Artan Tauzi (violoncello). I quattro rivisiteranno alcuni classici della tradizione partenopea di fine ‘800 e inizio ‘900 fondendoli con la musica da camera attraverso arrangiamenti inediti.

MUSICA/2

Con il suo "Ci Vuole un Fiore Tour" Francesco Gabbani arriva a Baia Domizia. Il cantautore sarà domenica all’Arena dei Pini per un live ricco non solo di canzoni ma anche di messaggi “green” per sensibilizzare il pubblico al rispetto per l’ambiente.

MUSICA/3

Venerdì Gigi D’Alessio è in concerto all’Arena dei Pini di Baia Domizia. La scaletta racchiude oltre trent’anni di successi del canatutore: dai brani storici come “Non mollare mai” fino a quelli più recenti come “La prima stella”.

SAGRE

Da venerdì a Rocca D’Evandro c’è la Sagra degli Gnocchi. Nel centro storico è tutta da provare l’antica ricetta degli gnocchi al sugo. Non mancheranno altri prodotti tipici del territorio come il rinomato vino locale, apprezzato già dagli antichi romani.