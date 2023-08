Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

MANIFESTAZIONI

A Ruviano da venerdì a domenica è in programma la Festa della Cultura Contadina. Nella proposta gastronomica i panini di carne Bolaca; previste anche una mostra itinerante dedicata a Luigi Vanvitelli e la musica live di diversi gruppi folkloristici.

MOSTRE

I dinosauri sono tornati a Caserta con la mostra “Living Dinosaurs”. Nei Giardini Maria Carolina un viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra rivolto a tutta la famiglia. Di seguito le possibilità di visita: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato.

MUSICA/1

Nino D’Angelo è in concerto venerdì a Baia Domizia.

Il cantante porterà sul palco dell’Arena dei Pini il suo intramontabile repertorio degli anni Ottanta con successi come “Nu jeans e ‘na maglietta”, “Pop corn e patatine”, ma anche brani più recenti come “Senza giacca e cravatta” e quelli che compongono il suo ultimo album “Il Poeta che non sa parlare”.

MUSICA/2

Domenica a Baia Domizia c’è Gianni Morandi in concerto. Amato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo mescolerà all’Arena dei Pini i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti.

SAGRE/1

Da sabato a Castel Morrone si fa festa con la Sagra della Fresella. Fino a mercoledì la possibilità di degustare la fresella morronese, abbinata a pomodoro, mozzarella ed all’olio locale. Nel menù anche panini farciti con porchetta, salsiccia e prosciutto. Quanto agli ospiti, attesi Tony Tammaro (lunedì) ed Ivan Granatino (mercoledì).

SAGRE/2

Nella frazione di Fontanaradina di Sessa Aurunca venerdì l’appuntamento è con la Sagra della Pizza Fritta. Per la terza edizione della manifestazione posti a sedere, birra alla spina e la musica live del gruppo Aria Sud.

TEATRO/1

Sabato all'Arena dei Pini di Baia Domizia Biagio Izzo è il protagonista di "Balcone a 3 piazze". La commedia, scritta da Mirko Setaro e Francesco Velonà, con la regia di Pino L'Abbate, mette in scena una vigilia di Natale piena di equivoci.

TEATRO/2

A Tora e Piccilli, per la rassegna Forestàte, venerdì va in scena “Facimme ‘e cunti”. Lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato da Antimo Casertano, sul palco con Daniela Ioia per interpretare una coppia di genitori che si lasceranno trasportare nel meraviglioso e incantato mondo del “Cunto de li cunti” di Basile.