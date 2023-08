Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

LIBRI

Parallelamente a “Settembre al borgo”, a Casertavecchia c’è "Un Borgo di libri", il festival letterario diretto da Luigi Ferraiuolo. Tra gli attesi ospiti del weekend Nicola Gratteri, che sabato presenterà il volume “Fuori dai Confini La ‘ndrangheta nel mondo”, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso.

MANIFESTAZIONI/1

Sabato e domenica a Raviscanina torna l’appuntamento con il Palio di Celestino V, la rievocazione medievale dedicata al Papa del Gran Rifiuto.

Una due giorni fitta di eventi, dalla caratteristica Corsa delle Botti all’estemporanea di pittura.

MANIFESTAZIONI/2

Ci sono anche i Bottari di Macerata Campania tra i musicisti che prenderanno parte al Festival dei Casali. La manifestazione anima venerdì e sabato il piccolo centro di Puccianiello. Artisti di strada e degustazioni in vicoli, cortili e portoni.

MUSICA/1

Ad Orta di Atella, nella Piazzetta del Rosario, si tiene da venerdì a domenica la nona edizione della rassegna “Think Jazz”. Tra i live quelli del chitarrista Igor Di Martino in trio e Massimo Colombo in “Powell to the people”.

MUSICA/2

Tra gli ospiti più attesi di “Settembre al borgo” c’è Nicola Piovani. Il musicista sarà sabato in Piazza Vescovado con “Note a margine”, una sorta di racconto autobiografico in cui condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.

SAGRE

A Marcianise, nell’area mercato di via Fuccia, fino a domenica c’è la Sagra della Rana. Ricca la proposta gastronomica: oltre alla frittura di rane e anguille, piatti come pettole e fagioli, cuoppi di mare e panini farciti. Previsti spettacoli ed animazione.

TEATRO

Per la rassegna “Falciano Teatro” a Falciano del Massico, in piazza Capuano, la Compagnia “La Mansarda” sabato va in scena con “Gedeone cuor di fifone”. Lo spettacolo, con la drammaturgia di Roberta Sandias, si rivolge a bambini e ragazzi.

VINTAGE

Al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie a San Marco Evangelista, sabato e domenica ritorna la Fiera del Vintage. Vasta e varia la proposta per i visitatori: oltre 300 stand, dall’antiquariato al modernariato, passando per i vinili, l’artigianato, i giocattoli di un tempo.