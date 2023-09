Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

FESTIVAL

Il tour alla scoperta delle Grotte Tufacee non può mancare nel programma dell’Asprinum Festival, questo ed il prossimo fine settimana a Cesa. Sabato previsti giochi in strada, la gara dello Scalillo in alberata e tanto vino che accompagnerà anche gli avventori in arrivo domenica.

FOOD

Degustazioni, mercatini agroalimentari, show cooking, spettacoli, una fattoria didattica e gonfiabili per i bambini. Tutto questo nella ricca proposta di “Bufala Village”. Alla sua quinta edizione, la manifestazione si svolgerà da venerdì a domenica nell’A1Expo' di San Marco Evangelista.

MANIFESTAZIONI/1

A Partignano, frazione di Pignataro Maggiore, per la festa dedicata a San Vito Martire un ricco calendario di appuntamenti a partire dalla sagra della “pizza figliata”, in programma sabato in piazza Alcide De Gasperi.

Attesa anche per i concerti: sabato il live del gruppo La Maschera, lunedì quello di Dolcenera.

MANIFESTAZIONI/2

La Reale Borbonica è una delle più sfarzose randonnée del calendario italiano. Questa edizione, la sesta, si svolgerà domenica ed avrà come punti di partenza ed arrivo Piana di Monte Verna. Il percorso sarà anche un viaggio tra le eccellenze agroalimentari regionali, dalla mozzarella di bufala Dop alla melannurca.

MANIFESTAZIONI/3

Il borgo medievale Ariella, a Mignano Monte Lungo, ospita sabato la quindicesima edizione di “Vino Doc Sotto le Stelle”. Nella proposta enogastronomica i migliori vini locali abbinati a specialità culinarie tipiche della zona. Intrattenimento con la musica dei Cantori in Terra di Lavoro, Dj Messina e Mirko Calce.

MUSICA/1

E’ dedicato alle più belle colonne sonore del cinema italiano il concerto dell’orchestra da camera Symphonia in programma domenica a Curti, in piazza Municipio. Il maestro Emilio Merola dirige Pino Navelli (violino), Domenico Mancino (violino), Paolo Di Lorenzo (viola), Mauro Fagiani (violoncello), Vincenzo Faraldo (contrabbasso), Pasquale Pomponio (pianoforte) e Valeria Longo (voce). Ospite della serata Gianni Oddi, storico sassofonista di Ennio Morricone.

MUSICA/2

Nel Salone degli Specchi del teatro Garibaldi, a Santa Maria Capua Vetere, domenica il concerto con la soprano Francesca Adamo Sollima e la pianista Flavia Salemme. Brani di Robert Schumann, Charles Ives, Johannes Brahms e Giovanni Sollima.

SAGRE

A Marzanello sarà piazza della Vittoria a tenere a battesimo la Sagra della Nocciola Mortarella, in calendario sabato e domenica. Dalla pasta al dolce, quello annunciato è un menù tutto a base di nocciola. Non mancheranno mercatini con prodotti tipici ed artigianato e musica live.

TEATRO DEI PICCOLI

Il ritorno sui banchi di scuola i più piccoli lo festeggiano domenica all’Oasi Bosco di San Silvestro con la compagnia La Mansarda Teatro dell'Orco ed il suo speciale evento “La Scuola degli Gnomi - Back to School". Si susseguiranno laboratori creativi ed uno spettacolo itinerante.