Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI/1

Sabato e domenica la Reggia di Caserta aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con un'apertura straordinaria dei suoi spazi, focus di approfondimento e passeggiate di scoperta del suo vasto patrimonio. Nella giornata di sabato si rinnova anche l’appuntamento “Oltre la Reggia” con il suo itinerario che parte dal Bosco di San Silvestro, prosegue lungo l’acquedotto Carolino ed arriva al Torrione della Cascata del Parco reale.

BENI CULTURALI/2

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica a Calvi Risorta è in programma al MuViCa - Museo Virtuale di Cales una visita guidata arricchita da tableaux di vita quotidiana in costume.

FAMIGLIE

I Giardini Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, ospitano “Zucche da Re”.

Fino al 5 novembre visitatori di ogni età potranno divertirsi con laboratori didattici e tante attività creative e divertenti come raccogliere la zucca da intagliare o sfidarsi nel labirinto di balle di fieno. Non mancheranno degustazioni a base di zucca.

FESTIVAL DEL VINO

A Cesa un nuovo fine settimana per il Festival del vino Asprinio. Da venerdì a domenica stand enogastronomici, animazione per bambini e spettacoli. Tra gli attesi ospiti del weekend Peppe Iodice con il suo “Peppyssimo in Tour 2023” (venerdì) ed LDA (sabato).

MUSICA

Le Ebbanesis, duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, venerdì sono in concerto al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove nell’ambito di Le feste del Fuoco. Le due artiste presentano live "Transleit", il loro secondo album che raccoglie dieci brani tradotti in napoletano, da “Volevo un gatto nero” a "Bohemian Rhapsody".

PUMKIN PATCH

Venerdì la riapertura, a Pignataro Maggiore, de “Il Giardino delle Zucche-Pumpkin patch”. Un vero e proprio pezzo di America in provincia di Caserta che quest’anno propone una serie di novità, come il percorso da brividi riservato agli adulti nel labirinto di mais gigante.

SAGRE/1

Marzano Appio celebra la sua castagna primitiva, varietà così chiamata per la precocità di maturazione dei suoi frutti. La sagra si svolgerà da venerdì a domenica, giorno in cui sono attesi i Bottari di Macerata Campania.

SAGRE/2

A Pontelatone edizione numero 45 per la Sagra dell'uva e del vino casavecchia. Da venerdì a domenica nel centro storico della cittadina una tre giorni di degustazioni, musica ed intrattenimento.