Cosa fare a Caserta nel weekend: gli appuntamenti del fine settimana

CINEMA

Al cine-teatro Ricciardi di Capua arriva Antonio Albanese per presentare “Cento Domeniche”. Il regista in dialogo con Francesco Massarelli sarà presente in sala venerdì dalle 20.15 prima della proiezione. Il film racconta ciò che molti italiani hanno vissuto negli anni in cui certe banche hanno finito per distruggere risparmi ed esistenze dei loro clienti.

LIBRI

Alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere sabato è in programma la presentazione della raccolta poetica di Domenico Volpe "’Na vita nova.

Poesie napoletane con spiegazione". Conversa con l'autore l'avvocato Mario Romano.

MERCATINI DI NATALE

Il Mercatino di Natale di San Potito Sannitico è alla sua 23esima edizione. Sabato l’inaugurazione con l’apertura degli stand e spettacoli come il live itinerante della banda di cornamuse della città di Roma “City of Rome Pipe Band”. Per i bambini da non perdere, domenica, la slitta di Babbo Natale con renne vere con cui fare foto stampate al momento.

MUSICA

Sul palco del teatro Civico 14 di Caserta sabato il trio Acoustic Sunflower, ovvero Cristina Pucci (voce), Guglielmo Grillo (chitarra) e Maurizio Castellano (contrabbasso) presenta "Napoli Roots", viaggio introspettivo che muove dalle radici della tradizione musicale partenopea verso sonorità, armonie e ritmi che hanno tracciato il nostro vissuto musicale.

TEATRO

Al Ricciardi di Capua sabato c’è “Vasame”, lo spettacolo in cui si fondono la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita “l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature. Regia di Massimo Venturiello.

TEATRO PER FAMIGLIE

Al teatro Comunale "Costantino Parravano" di Caserta la rassegna “A teatro con mamma e papà” prosegue domenica con la Compagnia La Mansarda Teatro dell'Orco in "Ecco a voi i folletti", divertente spettacolo d’ambientazione natalizia in cui i protagonisti sono gli Elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale.