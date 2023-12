Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

EVENTI NATALIZI/1

Sabato e domenica nel borgo di Sant’Angelo d’Alife magiche atmosfere con il “Villaggio di Babbo Natale”. Una due giorni tra mercatini, specialità gastronomiche locali e natalizie, presepi artigianali, le musiche del gruppo folkloristico Athilanum ed i canti della locale Schola Cantorum. Per i bambini, inoltre, c’è la caccia al tesoro con il Grinch.

EVENTI NATALIZI/2

Il “Villaggio di Babbo Natale” approda anche a Teano.

Sabato e domenica i bambini potranno divertirsi con gonfiabili, animatori, l’incontro con Babbo Natale, pop corn, zucchero filato. Per gli adulti spettacoli musicai e stand che proporranno i piatti tipici locali della tradizione natalizia.

LIBRI

A Palazzo Filangieri di Candida Gonzaga, a San Potito Sannitico, sabato Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò, presenterà il suo libro " Totò, principe poeta". L’intermezzo musicale sarà a cura di Luigi Riccio, mentre Giuseppe Francione reciterà "A Livella”.

MUSICA/1

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito dell’undicesima edizione di “La Città sotto la Città”, da non perdere gli spettacoli "Napoli Sound" di Monica Sarnelli, in programma venerdì, e "Qualcuno sulla terra" di Eugenio Bennato, fissato per domenica.

MUSICA/2

Domenica Fausta Vetere sarà all’Auditorium Bianca D'Aponte di Aversa con in "E te dico core core…", progetto con cui ripercorre la sua carriera dall’incontro con il maestro De Simone fino al periodo più recente. Con lei, alla chitarra, Umberto Maisto.

TEATRO/1

Da venerdì a domenica al teatro Civico 14 di Caserta va in scena "Amore e altre bugie" di Antimo Navarra, con la regia Roberto Solofria. L’irresistibile commedia esplora i complicati intrecci amorosi di un gruppo di amici che cercano di navigare tra le insidie delle relazioni sentimentali e gli intricati legami familiari.

TEATRO/2

Sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, da venerdì a domenica c’è “Malacrianza" di Michele Pagano, spettacolo che, conservando la potenza della lingua napoletana, invita ad un viaggio nuovo con la bellezza della parola antica.

TEATRO/3

A Palazzo Fazio di Capua la Compagnia “Teatro Strappato” è protagonista domenica di "Betún - 4 sogni e 5 realtà di una vita di strada", con la regia di Vene Vieitez. Uno spettacolo senza parole ma che dice molte cose e che sta commuovendo le platee internazionali.