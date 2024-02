CARNEVALE

Programma ricco quello dello storico Carnevale di Capua, sabato e domenica con cortei, musica, visite guidate in costume al Museo Campano. Grandi festeggiamenti anche a Cellole, dove sabato si attende Cristina D’Avena e domenica Tony Tammaro. A Macerata Campania, invece, domenica arrivano I Ditelo Voi.

LIBRI

La pittrice e scrittrice Anna Maria Zoppi con il suo "Non mi avrai" (Vozza editore) sarà venerdì 9 febbraio, alle 18, nella Libreria Spartaco, in via Martucci 18 a Santa Maria Capua Vetere.

A conversare con lei il dottore Arturo Bolognese e l'editore Giuseppe Vozza.

MUSICA/1

Il teatro Don Bosco di Caserta venerdì ospiterà Sal Esposito e i Napolitudine nel concerto “E mille culure e Napule”. In scaletta brani partenopei classici rielaborati con nuovi arrangiamenti e sonorità contemporanee. Si comincia alle 20 e 30.

MUSICA/2

Il trio Oxum, ovvero Cinzia Carlà (voce), Ferdinando Ghidelli (chitarra) ed Adriano Guarino (chitarra) sarà venerdì live sul palco di Andy Osteria, in via San Francesco D'Assisi nella frazione di Ercole. Nel loro omaggio ai più grandi artisti brasiliani che hanno fatto della bossa nova uno stile musicale unico, i tre musicisti saranno accompagnati dalla batteria di Giuseppe Iossa.

TEATRO/1

Si ispira a “Marburg” di Guillem Clua "Non ci sarà mai posto per l'odio", nuova ideazione di Michele Pagano per la sua OfficinaTeatro. Lo spettacolo sarà in replica da venerdì a domenica sul palco di San Leucio. In scena Sara Brancato, Umberto Pappadia, Dalila Fiore, Joe Nicodemo, Gabriele De Carlo, Rita Pinna, Carmen Perrella, Carmine Claudio Covino e Davide Guerriero.

TEATRO/2

Gaetano Coccia e Davide Ferrari sabato e domenica sono al teatro Civico 14 di Caserta con "La Direttissima Napoli - Milano". Lo spettacolo, ispirato all’opera di Eduardo Scarpetta ed Edoardo Ferravilla, è un omaggio alla straordinario storia di due uomini e attori che hanno rivoluzionato il modo di stare in scena e quello di affrontare la drammaturgia.