Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Visita su Mercurio, incontro ravvicinato con una cometa e molto altro al Planetario di Caserta, dove mercoledì (ore 21.30) è in programma lo spettacolo in cupola digitale “In viaggio nel Sistema Solare”. Obbligatoria la prenotazione.

CINEMA/1

Lunedì a Villa Giaquinto, a Caserta, per l’ultimo appuntamento della quinta edizione di “Cinema in Erba” la proiezione in lingua originale, con sottotitoli in italiano, di “Licorice pizza”, film di Paul Thomas Anderson che ha incantato il pubblico di ogni età con una storia d’amore tenera e un’atmosfera di nostalgia per un’epoca mai vissuta.

CINEMA/2

Nei cortili della Reggia di Caserta mercoledì “Visioni Reali”, il festival ideato e organizzato da Confcommercio Caserta, prosegue con un omaggio ad Antonio Capuano. Del regista si potrà vedere sul grande schermo il film “Il buco in testa”.

CINEMA/3

All’Antica Dimora Santa Maria del Pozzo, a Pozzovetere, giovedì per l’evento “Home Movie Moonlight” è prevista la proiezione del film “Mamma mia here we go again”. Prenotazione obbligatoria.

DANZA

Al Quartiere Borbonico di Casagiove continua la rassegna “Palco libero”. Giovedì, dalle 21, protagonista la compagnia Akerusia Danza con lo spettacolo "Deviazione della rondine". La regia e le coreografie sono di Fabrizio Varriale.

MUSICA/1

“Nell’ambito di “Summer Concert”, tre serate di musica al chiostro di San Francesco di Aversa. Lunedì Maurizio Mastrini al pianoforte eseguirà le sue suite Fly, Lockdown e W La vita. A seguire, martedì, il pianista Nicola Elias Rigato con “Elusioni” e infine mercoledì la pianista greca Erato Alakiozidou si esibirà in “Miniature pianistiche mediterranee: compositori di Grecia, Italia, Portogallo, Spagna”.

MUSICA/2

Mercoledì Madame, artista simbolo della Generazione Z e tra le voci più originali della canzone italiana, nell’ambito di “Caserta Music Festival”, sarà in concerto al Parco Maria Carolina. Ad aprire il live la cantante Aisha.

SAGRE

Da giovedì torna a Recale la festa della pannocchia, che ci permette di degustare pannocchie a chilometro zero preparate in tanti modi diversi: bollite, arrostite, fritte e cucinate secondo le usanze locali. Ad arricchire la proposta prodotti gastronomici tipici delle aziende agricole locali.

TEATRO

Martedì “Un'Estate da BelvedeRe”, a San Leucio, prosegue con Drusilla Foer e il suo spettacolo “Eleganzissima Estate”. Per il pubblico un esaltante viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

