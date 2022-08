Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ARTE

Fino a martedì a Letino, nell’ex scuola elementare, gli studenti della scuola del marmo sono impegnati in un simposio di scultura dal titolo guida “Rio Paradiso” dedicato a Dante. Contemporaneamente nei locali del Comune adibiti a mostre a carattere temporaneo sono esposte opere di piccola scultura degli studenti e dei docenti dell’Accademia (visite dalle 21 alle 23).

ASTRONOMIA

Ferragosto al Planetario di Caserta, dove lunedì è in programma lo spettacolo in cupola digitale “In viaggio nel Sistema Solare” (sconsigliato a minori di 10 anni). Agli spettatori sarà anche regalato un breve extra dedicato al fenomeno delle stelle cadenti.

MUSICA/1

A Baia Domizia arriva Gigi d’Alessio. Il cantante, che ha da poco celebrato i suoi primi trent’anni di carriera con l’evento “Gigi uno come te”, sarà in concerto venerdì all’Arena dei Pini.

MUSICA/2

Per il ciclo “Etno e Colto”, nell’ambito della rassegna “Summer Concert”, martedì al Convento di San Francesco di Casanova di Carinola ci sono Carlo Liucci al flauto e Restituta Rando alla chitarra. Il duo eseguirà musiche di Carulli, von Paradis, Fauré e De Falla.

MUSICA/3

Andrea Sannino è in concerto a Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Madonna dell’Assunta. Il cantante sarà martedì sul palco allestito in piazza Mazzini.

MUSICA/4

Martedì a Santa Maria La Fossa è previsto il concerto di Ivan Granatino. Il cantante, in coppia con Giusy Attanasio, è in cima alla classifica di YouTube e Tiktok con il brano “Obsesión (‘nterra Margellina)”, cover rielaborata del celebre brano degli Aventura uscito nel 2002.

MUSICA/5

Martedì a Sessa Aurunca il live de Il Giardino Dei Semplici. Come annunciato dalla stessa band sui propri canali social, sarà un concerto che farà rivivere la storia del gruppo.

SAGRE

Fino a martedì nel centro di Gioia Sannitica appuntamento con la Sagra degli Antichi Sapori. Degustazioni di prodotti tipici locali e piatti della tradizione. Non mancheranno musica e intrattenimento per i piccoli.

TEATRO/1

Lunedì evento speciale di Ferragosto a Tora e Piccilli. Nel borgo di Foresta, nell’ambito della rassegna “Forestate”, è in programma “Nummere. Una scostumatissima tombola napoletana in una notte di mezza estate”. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Gino Curcione, è un excursus coltissimo sui numeri, sulla cabala e sul gioco in sé.

TEATRO/2

Nel borgo di Foresta, a Tora e Piccilli, venerdì per la rassegna “Forestate” Lalla Esposito sarà in scena con "Nino", omaggio a Nino Rota con al pianoforte il maestro Antonio Ottaviano. L’appuntamento è in piazza Sant'Andrea.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)