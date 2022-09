Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

DANZA

Giovedì al Quartiere Borbonico di Casagiove la compagnia Skaramacay è in scena con "Notte Mirabile", con coreografie di Erminia Sticchi. Corpi in movimento, suoni e parole raccontano l’avventura di un popolo che vive all’ombra della sirena Partenope.

FESTIVAL

A Macerata Campania da giovedì a domenica c’è il Festival dei Suoni Antichi. In programma street food, artigianato, un’area giochi per i bambini e naturalmente tanta musica, da quella del gruppo ‘A paranza ro’ Tramuntan, tra gli esponenti più veraci della tradizione popolare campana in concerto giovedì, fino al gran finale di domenica con Enzo Gragnaniello e il Tempio dei Bottari.

LIBRI

Martedì nella sede dell’associazione Alternum, a San Nicola la Strada, si presenta il libro "La Banda della Regina" di Sante Roperto. L’appuntamento è alle 18.30 e per l’occasione, negli spazi dell’associazione, sarà anche possibile visitare la mostra della pittrice Rosaria Gentile.

MUSICA/1

Per il “Festival dell’identità” lunedì a Piedimonte Matese, in largo San Domenico, la musica di Fiorenza Calogero. La cantante per il suo concerto “NapulAnnUra” sarà accompagnata da Ezio Lambiase alla chitarra elettrica, Marcello Vitale alla chitarra battente e Carmine Terracciano alla chitarra classica.

MUSICA/2

Giovedì alla Reggia di Caserta gli eventi di “Un’Estate da RE” proseguono con il concerto-omaggio a Fabrizio De André. L’inglese Geoff Westley dirigerà Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini ad interpretare alcune delle più belle canzoni del grande cantautore genovese.

SAGRE

A Castel Morrone torna la Sagra del Fico d'India, da giovedì a domenica nel centro della cittadina. Insieme agli stand con prodotti tipici ci saranno banchetti di artigianato locale, mentre in piazza Bronzetti si susseguiranno gli spettacoli, a partire dal concerto di Luca Rossi (giovedì alle 20.30).

TEATRO/1

Martedì per il “Festival dell’identità” a Piedimonte Matese, in largo San Domenico, Tony Laudadio porta in scena lo spettacolo "Pasqualino e Alessiuccia". Ad accompagnarlo saranno Corrado Laudadio al basso, Ferdinando Ghidelli alla chitarra ed Amerigo Pota alla tromba.

TEATRO/2

Alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo" stanno per concludersi gli appuntamenti della rassegna “Estate Maddalonese”. Tra gli ultimi spettacoli in cartellone c’è "Hanz e Panz", che sarà portato in scena giovedì dalla compagnia "I Matt...Attori" per la regia di Thomas Mugnano.

