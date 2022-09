Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Mercoledì al Planetario di Caserta, in piazza Ungaretti, dalle 21.30 c’è lo spettacolo in cupola digitale “Chiari di Luna, chiari di Terra”. Inclusa nel costo del biglietto la visita al percorso museale.

FAMIGLIE

Nei Giardini di Maria Carolina, a Caserta, da venerdì una doppia mostra visitabile con un unico biglietto: “SuperHeroes &Co.”ed il “Parco Reale delle zucche”. Si tratta di due allestimenti grazie a cui ci si potrà avvicinare alle statue dei più famosi supereroi e aggirarsi nel mondo delle zucche, tra centinaia di balle di fieno. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato.

FOOD

Da giovedì nelle strade di Cesa torna l’Asprinum Festival. Quattro le giornate dedicate al vino Asprinio tra work shop, masterclass, mostre, laboratori didattici, tour guidati alla scoperta delle Alberate aversane e delle Grotte tufacee, ed ancora stand enogastronomici, intrattenimento per i più piccoli, concerti.

LIBRI/1

Per i bibliofili riprendono gli incontri de “Il ritrovo del lettore”, in via Sant’Antonio a Caserta (nella sede dell’associazione Bianconiglio). Martedì al dentro del dibattito ci sarà “Il miglio verde", il libro di Stephen King che ha ispirato il famoso film con Tom Hanks.

LIBRI/2

Giovedì a Villa Giaquinto, a Caserta, verrà inaugurato uno spazio dedicato al bookcrossing per bambini e bambine, con annesso angolo lettura, su iniziativa del Comitato per Villa Giaquinto e dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L'angolo lettura si sviluppa intorno alla libreria realizzata dall’artista Gustavo Delugan e sarà fruibile tutto l’anno.

LIBRI/3

Giovedì alla Biblioteca Comunale di Caserta, per la Festa conclusiva del progetto Biblioteca bene comune, è prevista la presentazione e lettura del libro "Basta un vento lieve- Storie Migranti" a cura di Marilena Lucente, Brillante Massaro e Augusto Ferraiuo. Il volume raccoglie i racconti finalisti del concorso DiMMi 2020, scritti da quattordici migranti. Sarà presente Ousman Jammeh, uno degli autori.

LIBRI/4

Giovedì Amico Bio Spartacus Arena, a Santa Maria Capua Vetere, ospita la presentazione del libero “Il Filo di Perle” fra tradizioni e rinascite. Oltre all’autrice Rita Di Costanzo interverranno Marilena Ferrante e Maria Rosaria Bencivenga. Letture di Maria Fernanda Sticco e Serena Canzonieri; intervento musicale a cura di Davide Canzzonieri.

MOSTRE

Martedì, dalle 19.30, al teatro Comunale di Caserta è in programma l’evento “Fotografia di un'opera di Antonio de Core", un focus su alcune opere significative dell’artista con lo staff scientifico del MAC3. A seguire il racconto commentato del menu della “Locanda di posta” a Caserta nel 1765 e l’esperienza diretta di gusto, proposte dall’Associazione Culturale "Tempo di Festa", con la degustazione di pietanze cucinate secondo i ricettari dell’epoca.

MUSICA

Al Castello Ducale di Sessa Aurunca prosegue il “Festival di Musica di Insieme”, con la direzione artistica di Susanne Hopfer. Lunedì e mercoledì i prossimi concerti con Willi Zimmermann, Daria Zappa (violino), Mattia Buchholz, Davide Navelli (viola), Lucas Fels, Jan Ickert (violoncello), Ozgur Aydin (pianoforte) e Susanne Hopfer (flauto).

TEATRO

Con Massimiliano Civica in “Scampoli” prende il via sabato la nuova stagione del teatro Civico 14, a Caserta. L’attore traccia il ritratto di alcuni dei protagonisti del mondo del teatro e del cinema, da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri.

