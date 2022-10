Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Quanto dura la vita di una stella? Come si svolge? E le stelle cadenti sono davvero stelle? Le risposte, a queste e ad altre domande, nello spettacolo in cupola digitale “Vita da stella”, mercoledì al Planetario di Caserta. Sconsigliato ai minori di dieci anni.

CENA-SPETTACOLO

Al Civico 86 di via San Carlo, a Caserta, giovedì Pierluigi Tortora porta in scena “Giuseppina, donna del Sud”. Al centro del monologo la storia di Giuseppina, donna forte e debole, umile e orgogliosa, madre e moglie, che ha vissuto circa un secolo, il ‘900.

FAMIGLIE/1

“Un mare di zucche” è l’evento che fino al 31 ottobre trasforma il Flava Beach di Castel Volturno in un autentico Pumpkin Patch, in stile Usa. Nel parco, tra gonfiabili e scenografiche aree selfie, ogni fine settimana – dalle 10 alle 18 – bambini ed adulti potranno scegliere zucche da decorare o intagliare durante laboratori ad hoc. La zucca sarà la protagonista indiscussa anche dell’area food.

FAMIGLIE/2

A Pignataro Maggiore gran successo per Il Giardino delle Zucche. I bambini, a contatto con la natura, possono scegliere e decorare la zucca perfetta da portare a casa per il periodo autunnale e per Halloween. Previste installazioni per scattare foto originali e degustazioni di piatti e bevande a base di zucca.

LIBRI

Nell’ambito di “Aversa Terra dei libri”, martedì alla Masseria Campito di Gricignano d’Aversa è in programma la lettura-spettacolo a due voci del romanzo "Anita" di Marilena Lucente, con la partecipazione dell’ammiraglio Pio Forlani. Conversando in sorsi, la serata si concluderà degustando vino Asprinio di Aversa.

MOSTRE/1

Prorogato fino al 7 novembre il termine della mostra “Frammenti di Paradiso - Giardini nel tempo” alla Reggia di Caserta. Ancora tre settimane circa, quindi per visitare l'esposizione, curata da Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta, Alberta Campitelli e Alessandro Cremona.

MOSTRE/2

Fino al 30 ottobre al Quartiere Borbonico di Casagiove c’è “Vanvitelli, Federico II e inediti 2022”, mostra d’arte di Gustavo Delugan. L’artista sarà sempre presente per illustrare ai visitatori le sue opere. Questi gli orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

POESIA

Al Circolo dei Lettori di Maddaloni, al civico 26 di via Sant’Eustachio, giovedì ci si riunisce per leggere i versi di Charles Baudelaire, Edoardo De Filippo, Alda Merini, Cecco Angiolieri ed Erri de Luca. Appuntamento alle 21.

TEATRO/2

A Caserta la stagione del Teatro Civico 14 prosegue sabato e domenica con “Cazzimma&arraggia” di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, con coaching di Armando Pirozzi. La storia di due sciarmati dirigenti dell’SSC Napoli che acquistano il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, realizzando il sogno di una città intera.